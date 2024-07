Natt til fredag møttes presidentkandidatene Joe Biden og Donald Trump til en 90 minutters direktesendt debatt.

Debatten er blitt mye omtalt i ettertid, og ifølge Marketwatch tror markedet at det nå er større sannsynlighet for at Trump vil slå Biden i kampen om det amerikanske presidentskapet.

En av verdens mest kjente aksjekommentatorer, Jim Cramer i CNBC, har nå kastet seg inn i diskusjonene som har oppstått i kjølvannet av debatten.

«Hvis du tror det er mest sannsynlig at Trump blir president, så vil den generelle tonen i aksjemarkedet forbedres. Det er ikke bare fordi mannen ikke tåler å se markedet falle, men fordi det er ett av barometerne han bruker for å måle egen aksept,» sa Cramer fredag kveld, og fortsatte:



«Enten om du hater ham eller liker ham, så er han bra for porteføljen din.»

Videre sier aksjekommentatoren at Trump-administrasjonen tidligere har vært positiv til fusjoner, og at den derfor ikke vil stå i veien for eksempelvis Kroger som ser på å kjøpe Albertsons, og Tapestry som ønsker å kjøpe Capri.

Cramer poengterte også at Trump generelt ser positivt på olje- og gassindustrien, men at han mest sannsynlig vil stramme tøylene på handelsreguleringer mot Kina, som vil påvirke aksjer som Nike og Starbucks negativt.

«Selv om han var i eiendom, likte Trump å snakke om aksjer,» avsluttet Cramer.