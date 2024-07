Saken oppdateres

Hovedindeksen på Oslo Børs åpnet opp, men svinger mellom pluss og minus. Rett før klokken 11 er indeksen opp 0,1 prosent til 1.429 poeng.

Olje

Prisen på augustkontrakten for et fat med nordsjøoljen Brent stiger 0,1 prosent til 86,70 dollar fatet. Utviklingen i julikontrakten for WTI-oljen er flat, og står i 83,40 dollar fatet.

Equinor-aksjen stiger 0,4 prosent, og Aker BP stiger 0,7 prosent. Vår Energi er opp 0,4 prosent.

Oppgang i shipping etter gårsdagens slakt

Dolphin Drilling har lenge hatt problemer i Nigeria. Først uteble betalingene, deretter risikerte selskapet å ikke få flytte boreriggen «Blackford Dolphin» fra oljefeltet den har jobbet på. Nå ser imidlertid de nigerianske problemene ut til å løse seg for Dolphin.

Mandag meldte selskapet at det har levert en bankgaranti på 20 millioner dollar som sikkerhet i forbindelse med det pågående søksmålet mot GHL. Riggen er nå fjernet fra nigerianske farvann, og er på vei til India for å påbegynne en ny kontrakt.

Tirsdag faller aksjen 1,9 prosent.

Norse Atlantic kom tirsdag morgen med mer informasjon om den potensielle strategiske investoren som trakk seg fra å investere i selskapet. I samme melding opplyser Norse om at de sliter skikkelig med likviditeten og har igangsatt tiltak.

Etter en stund uten omsetning av aksjen, faller den 47 prosent.

Etter mandagens oppgang på 3,6 prosent er Kongsberg-aksjen nest mest omsatt tirsdag. Likevel er kursendringen på 0 prosent.

Crayon melder tirsdag morgen at det har sikret en ny lånefasilitet med Danske Bank på 1,5 milliarder kroner. Avtalen har en løpetid på tre år, med opsjoner på ytterligere to. Fasiliteten erstatter den eksisterende kredittfasiliteten, som hadde forfall i april 2025.

Crayon-aksjen stiger med marginale 0,1 prosent.

Apropos Crayon, Jens Rugseth og Rune Syversen har pantsatt alle aksjene de eier gjennom Karbon Invest. Det inkluderer Link Mobility, Techstep, Cyviz, Spir og Crayon.

Link stiger med 1 prosent, mens Techstep faller 0,9 prosent. Cyviz og Spir har uendret kurs.

Etter mandagens børsfall på 6 prosent, stiger Frontline 0,9 prosent i tiden etter åpning. Det skjedde etter at Pareto Securities kom med en rapport om råoljetankmarkedene. Der fortsetter svakhetene, uten tegn til bedring.

VLCC-er har tatt suezmax-laster, og suezmax-skip har på sin side gått inn i produkttank-markedene. Aframax-markedet opplever også svake forhold. LR-rater holder seg stabile, men aktiviteten er begrenset.

Hafnia stiger 1,2 prosent og Stolt-Nielsen er opp 0,4 prosent.

SoftOx Solution meldte tirsdag morgen om at selskapet planlegger en emisjon på 22,5 millioner for å «planlegge, forberede og gjennomføre prosessen for å tiltrekke seg fiansiering for et proof-of-concept.»

Tegningsprisen er på 0,02 kroner pr. aksje. Tirsdag morgen raser aksjen 39 prosent til 10 øre aksjen.