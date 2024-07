Blandet på Wall Street - Tesla fortsatte oppturen

Onsdag var det halv dag på New York-børsen, som stengte 19.00 norsk tid.

Gårsdagen ble første gang S&P 500 stengte med 5.500 poeng. Onsdag kunne den brede indeksen nok en gang vise til en rekordnotering med en oppgang på 0,50 prosent til 5.536,80.

Industritunge Dow Jones falt 0,07 prosent til 39.305,44, hovedsakelig grunnet fallet i UnitedHealth. Teknologiindeksen Nasdaq steg med 0,88 prosent til 18.188,30, dratt opp av en økning i Nvidia-aksjen.

Nvidia steg med 4 prosent onsdag og endte som nummer 3 målt i børsverdi, etter Microsoft på førsteplass og Apple på andreplass.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,351 prosent. VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 0,09 prosent til 12,13.

Bevegelser

Tirsdag steg Tesla-aksjen over ti prosent etter at selskapet var ute med en salgsoppdatering. Tesla leverte 443.956 kjøretøy i løpet av andre kvartal, noe som er en nedgang på 4,7 prosent fra året før, men likevel 1,8 prosent bedre enn FactSet-konsensus på 436.000 kjøretøy.

Onsdag steg aksjen ytterligere 6,54 prosent.

Facebook-eier Meta, Amazon, Netflix, Apple og Alphabet (også kjent som FAANG-aksjene), hadde alle for utenom Amazon en grønn dag onsdag.

Facebook steg 0,09 prosent til 509,96 dollar.

Amazon falt 1,21 prosent til 197,59 dollar.

Apple steg 0,58 prosent til 221,55 dollar.

Netflix steg 0,43 prosent til 686,51 dollar.

Alphabet steg 0,42 prosent til 187,39 dollar.

Makro

Det ble skapt 150.000 nye arbeidsplasser i privat sektor i USA i juni, viser nye tall fra ADP Research Institute onsdag. Dette var noe under forventningene i forkant – og er det laveste nivået på fem måneder. Ifølge Trading Economics var det ventet en sysselsettingsvekst på 160.000 i privat sektor i forrige måned.

Dagens jobless claims-tall fra USAs arbeidsdepartement viser at 238.000 amerikanere søkte om dagpenger for første gang i ukesperioden frem til og med 29. juni. Uken før var tallet 234.000. På forhånd var det ventet et antall nå på 235.000, ifølge Trading Economics.

Olje og krypto

WTI-oljen steg 0,47 prosent til 83,19 dollar fatet. Nordsjøoljen Brent Spot endte ned 0,06 prosent til 86,48 dollar fatet.

Bitcoin falt 2,66 prosent til 60.388,9 pr. coin. Ethereum falt 3,12 prosent til 3.309,46 pr. Ethereum.