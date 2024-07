Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner flatt, eller innenfor intervallet [-0,3, 0,3] prosent.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,4 prosent, mens den bredere Topix-indeksen holder seg uendret.

Fersk data viser at reallønningene i Japan falt med 1,4 prosent i mai da den nominelle lønnsveksten lå bak kjerneinflasjonen for 26. måned på rad. I mellomtiden oversteg landets driftsbalanse prognosene for mai.

Japanske yen styrket seg etter å ha nådd det laveste nivået siden 1986, og står i 160,55 mot dollaren. Økningen er i stor grad drevet av en nedgang i dollaren som følge av økte forventninger om at Federal Reserve kan begynne å kutte renten allerede i september.

I Kina er Shanghai Composite ned 0,5 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 1,3 prosent, og Kospi i Sør-Korea styrkes 0,1 prosent.

I India falt Sensex 0,2 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,5 prosent. Straits Times i Singapore er ned 0,2 prosent.

Olje

Brent oljen med august-levering står mandag morgen i 86,41 dollar fatet, ned 0,2 prosent siden midnatt. Til sammenligning ble nordsjøoljen handlet til 87,27 dollar ved børsslutt fredag. WTI-oljen handles til 82,92 dollar pr. fat, som tilsvarer en nedgang på 0,2 prosent siden midnatt.

Wall Street

Industritunge Dow Jones steg fredag 0,2 prosent til 39.375,87 poeng. Brede S&P 500 endte opp 0,5 prosent til 5.567,19 poeng, til ny rekord. Teknologiindeksen Nasdaq steg 0,9 prosent til 18.352,76 poeng, som også er ny rekord.

For S&P 500-indeksen er dette den 34. rekorden så langt i 2024, ifølge CNBC.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,281 prosent. VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 1,90 prosent til 12,32.

Det endte også med et tech-rally på fredag.

Meta steg 5,6 prosent, Alphabet steg 2,6 prosent, Apple steg 2,2 prosent og Microsoft steg 1,5 prosent. Amazon steg 1,2 prosent.