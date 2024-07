S&P 500 over 5.600 for første gang i historien

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,4 prosent og står i 18.509,03 poeng mens Dow Jones stiger 0,1 prosent til 39.316,14 poeng. S&P 500 stiger 0,2 prosent til 5.590,49 poeng.

Oppdatert klokken 18.30: Etter tre timers handel stiger S&P 500 0,6 prosent til rekordhøye 5.609,35 poeng, mens Nasdaq stiger 0,7 prosent til rekordhøye 18.565,47 poeng. Dow Jones står i 39.473,60 poeng, opp 0,5 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,28 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 0,3 prosent til 12,47.

Nvidia stiger 1,7 prosent til 133,63 dollar i åpningsminuttene. Tirsdag meldte CNBC at KeyBanc-analytiker John Vinh har hevet kursmålet IT-giganten fra 130 til 180 dollar.

Fed

Under tirsdagens høring i Senatets bankkomite skal sentralbanksjef Jerome Powell ha uttalt at «høy inflasjon ikke er den eneste risikoen vi står overfor».

«Markedene ser ut til å ha lest signalene fra Fed godt, og det ble ingen vesentlige reaksjoner etter gårsdagens høring. Markedene priser fortsatt inn om lag 70 prosent sannsynlighet for at renten blir senket på møtet i september», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Politisk usikkerhet

Stadig flere fremtredende demokrater har tatt til orde for at Joe Biden bør trekke seg som partiets kandidat til årets presidentvalg i USA. Tirsdag ble New Jersey-representant Mikie Sherrill den syvende demokraten i Representantenes hus som offentlig har bedt Biden tre til side i kjølvannet av den svake debatten 27. juni.