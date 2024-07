Stadig flere fremtredende demokrater har tatt til orde for at Joe Biden bør trekke seg som partiets kandidat til årets presidentvalg i USA. Tirsdag ble New Jersey-representant Mikie Sherrill den syvende demokraten i Representantenes hus som offentlig har bedt Biden tre til side i kjølvannet av den svake debatten 27. juni.

Så langt har den sittende presidenten avvist alle anmodninger, og tirsdag hadde han et klart budskap under sin velkomsttale på NATO-toppmøtet i Washington.

– Vladimir Putin ønsker seg intet mindre, intet mindre enn Ukrainas totale underkastelse – og å utslette Ukraina fra kartet. Ukraina kan og vil stoppe Putin, sa Biden.

En europeisk diplomat Reuters har snakket med er derimot ikke overbevist.

– Vi ser ikke hvordan han kan komme tilbake etter den debatten. Jeg kan ikke forestille meg ham ved roret i USA og NATO i fire år til, sa diplomaten – og avviste tirsdagens tale som bevis på Bidens egnethet fordi han hadde et manus.

Skaper fortvilelse

Financial Times hevder en gryende erkjennelse av at Biden klamrer seg fast skaper forvirring, fortvilelse og sinne innad i Demokratene.

BEKYMRET DONOR: Gideon Stein. Foto: LinkedIn

– Dette handler ikke bare om hvorvidt presidenten er skikket til å tjene eller stille til valg. Frykten blant alle jeg snakker med er at Bidens standhaftighet vil skade partiets sjanser i tette valg i Representantenes hus og Senatet, og sette demokratiet i fare, sier seriegründer og fremtredende demokratisk donor Gideon Stein.

Moriah Fund-direktøren er en av flere donorer som har pauset pengegavene frem til Biden trekker seg.

En annen fremtredende donor anklager ifølge avisen Biden og hans team for å «spille russisk rulett med verden som innsats», mens et tidligere høytstående medlem av Democratic National Committee hevder presidenten oppfører seg som «en gal konge.»

Ny test på torsdag

Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, leverte ifølge Politico sitt standardsvar «I'm with Joe» til pressen etter at partiets senatsrepresentanter tirsdag møttes for å diskutere Bidens valgkamp. I kulissene er det ifølge Financial Times likevel mye snakk om at «diverse tungvektere» i partiet jobber med utkast til brev hvor de vil anbefale Biden å trekke seg.

STØTTER BIDEN: Chuck Schumer. Foto: NTB

Dette vil uansett neppe skje før torsdag, da presidenten skal delta i hva Det hvite hus har karakterisert som «en pressekonferanse for store gutter» i tilknytning til avslutningen av NATO-toppmøtet. Biden vil møte pressekorpset uten en såkalt teleprompter – i det som ifølge avisen blir en ny test av hvor skikket han er for embetet.

Noen demokrater forbereder seg likevel på at torsdagens opptreden ikke vil løse partiets dilemma, nemlig at Biden ikke presterer godt nok til å berolige dem som bekymrer seg for hans skikkethet – men heller ikke så katastrofalt at det fremstår soleklart at han må trekke seg.

– Mange av oss sa til oss selv at han kunne klare det, og at det ikke var så ille. Men etter de siste 12 dagene er det vanskelig å si det, sier en demokratisk lobbyist.