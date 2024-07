«Både ekspertuttalelser og de siste målinger peker i retning av at attentatforsøket har økt sannsynligheten for at Trump blir president. PredictIt, som gir en odds for seier basert på bettingmarkeder, har så langt vist en oppgang i sannsynligheten for Trump-seier på åtte prosentpoeng. Det betyr en ny toppnotering, og den klart største forskjellen mellom republikansk og demokratisk seier så langt i år», skriver DNB Markets i en rapport.

The Magnificent Seven

Etter helgens mislykkede attentatforsøk var det knyttet spenning til hvordan aksjenemarkedet ville utvikle seg. Det var imidlertid ikke de store utslagene mange ventet på forhånd.

De store teknologiaksjene beveget seg i ulike retninger mandag. Tesla ledet an med å stige over 4 prosent mesteparten av dagen, men mistet fart mot slutten og endte med en oppgang på 1,8 prosent. Aksjen har fremdeles akselerert opp 40 prosent den seneste måneden.

Apple steg 1,7 prosent, og stengte dermed nok en gang i ny all-time high i 234,41 dollar. Selskapet endte på en markedsverdi på rett under 3.600 milliarder dollar, og ligger nå klart over Microsoft med en markedsverdi på 3.370 milliarder dollar. Aksjen endte opp 0,1 prosent

Ellers falt Amazon 0,5 prosent, mens Alphabet steg 0,8 prosent. Meta falt 0,5 prosent.

Nvidia kan være verdt 50.000 milliarder dollar innen ti år, ifølge investoren James Anderson. Det er mer enn hele S&P 500 er verdt i dag. Mandag endte aksjen ned 0,6 prosent.

Andre aksjer

Donald Trump er igjen på alles lepper etter attentatforsøket mot han natt til søndag. Eks-presidenten, som nå er formelt valgt til republikanernes presidentkandidat ved valget i november, ble truffet i øret av en snikskytter under et valgkamparrangement. Etter at skytteren ble uskadeliggjort, poserte Trump ved å holde opp en knyttet neve, mens blod rant nedover ansiktet hans.

Som følge av attentatforsøket mener mange eksperter nå at Trump har større sjanse til å vinne presidentvalget til høsten, og mandag steg Trump Media & Technology Group, selskapet bak Truth Social, over 60 prosent i førhandelen på New York-børsen. Ved stengetid er oppgangen avtatt, men aksjen endte fremdeles opp 31,4 prosent.

«Hendelsene på lørdag, hvis de har noen effekt, styrke saken for at president Donald Trump skal vinne valget i november. Jeg tror det er det markedene har reagert på,» sa analytiker Rob Casey i Signum Global Advisors ifølge CNBC.

Goldman Sachs meldte før børsåpning om et resultat etter skatt 2,89 milliarder dollar, eller 8,62 dollar pr. aksje i andre kvartal. Dette er mer enn en dobling fra 1,07 milliarder dollar, eller 3,08 dollar pr. aksje, i tilsvarende periode i fjor. Inntektene steg fra 10,9 til 12,7 milliarder dollar.

Aksjen steg 2,6 prosent.