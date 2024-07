Dette vil påvirke Oslo Børs i dag

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner ned 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,5, 0,1] prosent.

Asia

Asia-børsene falt mandag, etter nyheten om at USAs president Joe Biden trekker seg fra presidentvalget og hans støtte til visepresident Kamala Harris som den demokratiske kandidaten.

I Japan faller Nikkei 1,1 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,0 prosent.

Japanske yen står mandag morgen i 157,5 mot dollaren. Investorer ser nå frem til sentralbankens rentebeslutning neste uke, hvor det er forventet at banken vil heve renten.

Kinas sentralbank kuttet mandag referanserenten (LPR) som fastsetter boliglånsrenten med løpetid på 12 måneder, til 3,35 prosent, fra 3,45 prosent, og markerte det første rentekuttet siden august i fjor. I Kina går likevel Shanghai Composite tilbake 0,7 prosent.

Hang Seng i Hongkong er uendret, og Kospi i Sør-Korea faller 1,3 prosent.

I India faller Sensex 0,5 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,7 prosent, og Straits Times i Singapore faller 0,1 prosent.

Olje

Brent oljen med september-levering står torsdag morgen i 83,14 dollar fatet, opp 0,6 prosent siden midnatt. Til sammenligning ble nordsjøoljen handlet til 84,53 dollar ved børsslutt fredag. WTI-oljen handles til 79,70 dollar pr. fat, som tilsvarer en nedgang på 1,3 prosent siden midnatt.

Wall Street

Fredag falt industritunge Dow Jones 1,06 prosent til 40.232,31 poeng. Brede S&P 500 falt 0,82 prosent til 5.499,20 poeng, og teknologiindeksen Nasdaq endte ned 0,9 prosent til 17.710,13 poeng.

S&P 500 falt 2 prosent totalt forrige uke, som gjør det til indeksens verste uke siden april, skriver Marketwatch.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,241 prosent. VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 4,08 prosent til 16,58.

Cybersikkerhetsfirmaet CrowdStrike ble straffet knallhardt i aksjemarkedet etter at en oppdatering førte til et stort strømbrudd, som påvirket bedrifter over hele verden. Aksjen endte fredag ned 11,10 prosent.

Tesla falt 4,02 prosent til 239,20 dollar. Microsoft falt 0,74 prosent til 437,11 dollar. Apple og Meta endte opp henholdsvis 0,06 prosent og 0,2 prosent.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs endte flatt fredag til 1.443,02 poeng. Det betyr at hovedindeksen er opp 10,4 prosent i år.