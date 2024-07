Saken sist oppdatert 11.00.

Hovedindeksen på Oslo Børs er ned 0,1 prosent tirsdag formiddag til 1.450,58 poeng.

Olje

Brent-oljen med september-levering er tirsdag morgen opp 0,2 prosent til 82,59 dollar fatet siden midnatt, mens WTI-oljen stiger 0,2 prosent til 78,52 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 82,13 dollar, ved børsslutt i Oslo mandag.

Equinor faller 0,6 prosent til 290,10 kroner, mens Aker BP er opp 0,3 prosent 262,00 kroner.

Vår Energi fikk et driftsresultat på 922 millioner dollar i andre kvartal, men både driftsresultat og omsetning kom under det analytikerne ventet på forhånd. Det var ventet et drifsresultat på 1,12 milliarder dollar, i følge Bloomberg. Omsetningen kom inn på 1,94 milliarder dollar mot konsensus på 2,05 milliarder dollar.

Selskapet fastholder planen om å starte opp produksjonen ved deres nye felt Balder X i fjerde kvartal. Beslutningen om den mye omtalte Jotun FPSOen skal seile ut til feltet, vil bli tatt i august. Oppstarten kan riktignok bli utsatt til neste år, men hvis alt går etter planen vil oppstarten bli i fjerde kvartal i år. Aksjen stiger 2,0 prosent til 35,93 kroner.

Gruveselskap topper vinnerlisten

Det ble et resultatsmell for Norsk Hydro i årets andre kvartal. De fikk en justert EBITDA på 5,8 milliarder kroner, sammenlignet med 7,1 milliarder året før. Det var langt under konsensus på 6,41 milliarder kroner.