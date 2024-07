Gruveaksje klatrer til himmels på Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs faller 0,1 prosent, og står ved lunsjtider i 1.451,14 poeng.

Brent-oljen med september-levering handles ved lunsjtider til 82,52 dollar fatet, ned 0,1 prosent siden midnatt. WTI-oljen stiger 0,3 prosent til 78,62 dollar fatet.

Equinor faller 0,45 prosent til 290,65 kroner, mens Aker BP er opp 0,4 prosent 262,20 kroner.

Vår Energi fikk et driftsresultat på 922 millioner dollar i andre kvartal, men både driftsresultat og omsetning endte under analytikernes forventninger. Det var ventet et driftsresultat på 1,12 milliarder dollar, i følge Bloomberg. Omsetningen kom inn på 1,94 milliarder dollar, mot konsensus på 2,05 milliarder dollar. Aksjen stiger 1,8 prosent til 35,85 kroner.

Det ble et resultatsmell for Norsk Hydro i årets andre kvartal. De fikk en justert EBITDA på 5,8 milliarder kroner, sammenlignet med 7,1 milliarder året før. Det var langt under konsensus på 6,41 milliarder kroner.

– Den positive utviklingen i våre viktigste inntektsdrivere fra første kvartal fortsatte inn i andre kvartal og bidrar til solide resultater i oppstrømsvirksomheten, sier konsernsjef Eivind Kallevik i en børsmelding.

Meglerhuset ABG Sundal Collier tror at estimatene for tredje kvartal skal nedjusteres med to til fire prosent etter dagens Hydro-rapport, ifølge TDN Direkt.

Aksjen faller kraftig, og er ned 3,8 prosent til 61,46 kroner.

Akobo Minerals stiger 16,13 prosent etter at de meldte om at Segele-anlegget nå er operativt.

– Dette er en betydelig milepæl for teamet vårt og et bevis på kvaliteten og oppbyggingen av behandlingsanlegget. Vi har mottatt solid tilbakemelding og er stolte av det sterke arbeidet fra teamet vårt. Vi ser frem til å behandle vår første malm og gå videre med prosjektet, sier administrerende direktør Jørgen Evjen ifølge TDN Direkt.

ABG Sundal Collier nedjusterte kursmålet sitt på Zaptec fra 38 til 33 kroner, samtidig stiger 3,9 prosent til 11,56 kroner.

Jefferies har tatt opp dekning på vaksineselskapet Nykode Therapeutics med kjøpsanbefaling og et kursmål på 17,5 kroner. Aksjen stiger 5 prosent til 14,61 kroner.

TietoEvry klatrer 2,7 prosent etter å ha lagt frem tallene for andre kvartal i dag. Selskapet fikk et driftsresultat på 47,8 millioner euro, sammenlignet med 41,2 millioner samme kvartal i fjor. På forhånd var det ventet 52,9 millioner euro, ifølge TDN Direkt.