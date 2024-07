Tungvekter falt kraftig på Oslo Børs

Tirsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 0,4 prosent til 1.446,85 poeng. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 81,50 dollar, ned 1,1 prosent. Equinor falt 1,1 prosent til 288,75 kroner, mens Aker BP falt 0,7 prosent til 259,20 kroner.

Vår Energi fikk et driftsresultat på 922 millioner dollar i andre kvartal, men både driftsresultat og omsetning endte under analytikernes forventninger. Det var ventet et driftsresultat på 1,12 milliarder dollar, ifølge Bloomberg. Omsetningen var på 1,94 milliarder dollar, mot konsensus på 2,05 milliarder dollar. Aksjen steg 0,6 prosent til 35,4 kroner.

Norsk Hydro la frem svakere kvartalstall enn ventet. Selskapet fikk en justert EBITDA på 5,8 milliarder kroner, sammenlignet med 7,1 milliarder året før. Det var langt under konsensus på 6,41 milliarder kroner.

– Den positive utviklingen i våre viktigste inntektsdrivere fra første kvartal fortsatte inn i andre kvartal og bidrar til solide resultater i oppstrømsvirksomheten, sier konsernsjef Eivind Kallevik i en børsmelding.

Meglerhuset ABG Sundal Collier tror at estimatene for tredje kvartal skal nedjusteres med to til fire prosent etter tirsdagens Hydro-rapport, ifølge TDN Direkt. Aksjen falt 4,7 prosent, og endte på 60,88 kroner.

Jefferies har tatt opp dekning på biotechselskapet Nykode Therapeutics med kjøpsanbefaling og et kursmål på 17,5 kroner. DNB-analytiker Geir Hiller Holom har også pekt på at kommende nyheter kan gi utløse en potensiell kursoppgang.

– Leverer de som de har sagt på pasientrekruttering til sin pågående livmorhalsstudie, vil første del av studien være ferdigrekruttert innen nyttår, sier Holom.

Tirsdag steg aksjen 4,2 prosent til 14,50 kroner.

ABG nedjusterte kursmålet sitt på Zaptec fra 38 kroner til 33 kroner, samtidig steg aksjen 5,9 prosent til 11,79 kroner.

«Markedet forblir utfordrende, med elbilsalget ned åtte prosent år-over-år i andre kvartal for Norge og Sverige, som til sammen står for 60 prosent av Zaptecs salg», skriver meglerhuset.

TietoEvry klatret 1,3 prosent og endte på 226,40 kroner etter tirsdagens kvartalsrapport. Selskapet fikk et driftsresultat på 47,8 millioner euro, sammenlignet med 41,2 millioner samme kvartal i fjor. På forhånd var det ventet 52,9 millioner euro, ifølge TDN Direkt.

Ensurge Micropower steg 7,5 prosent til 1,58 kroner på høyt volum.