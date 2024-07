Dette vil påvirke Oslo Børs i dag

Nordnet-analytiker Roger Berntsen spår flat åpning på Oslo Børs, eller innenfor intervallet minus 0,4 til pluss 0,4 prosent.

Asia

Det er blandet stemning i de asiatiske markedene onsdag etter aktivitetstall fra Australia og Japan. Regionen ser også etter eventuelle ringvirkninger etter kvartalstall fra amerikanske tech-giganter.

I Japan faller Nikkei 0,6 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,7 prosent.

I Kina styrkes Shanghai Composite 0,1 prosent, Hang Seng i Hongkong faller 0,6 prosent, og Kospi i Sør-Korea svekkes 0,2 prosent.

Oljeprisen

Oljeprisen falt markant tirsdag, men stiger noe onsdag morgen. Brent-oljen med levering i september omsettes nå for 81,19 dollar pr. fat, opp 0,2 prosent. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 81,50 dollar ved stengetid på Oslo Børs tirsdag.

Den amerikanske WTI-oljen med levering i september omsettes for 77,15 dollar, opp 0,3 prosent.

Wall Street

De ledende indeksene på Wall Street endte i rødt tirsdag.

Industritunge Dow Jones falt 0,14 prosent til 40.357,76 , mens den brede S&P 500-indeksen falt 0,16 prosent til 5.555,69. Teknologiindeksen Nasdaq endte ned 0,06 prosent til 17.997,35.

«Investorene venter nå på viktige resultatfremleggelser fra store globale selskaper», skrev Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet. Etter børsens stengetid la Tesla og Googles morsselskap, Alphabet, frem tall for årets andre kvartal.

Tesla nådde ikke analytikerforventningene i andre kvartal og falt i etterhandelen på Wall Street.

Elbilprodusenten omsatte for 25,5 milliarder dollar i andre kvartal. Dette tilsvarer en omsetningsvekst på omtrent 2 prosent fra i fjor. På forhånd var det ventet en omsetning på 24,77 milliarder dollar, ifølge CNBC.

Imidlertid falt bilsalget med hele 7 prosent til 19,8 milliarder dollar. I andre kvartal 2023 hadde bilsalget inntekter på 21,2 milliarder dollar.

Google-eier Alphabet har rapportert økende vekst de seneste fem kvartalene, og tirsdagens kvartalsrapport var ingen unntak.

Selskapet omsatte for 84,7 milliarder dollar i andre kvartal, mot 74,6 milliarder dollar samme periode i fjor. Dette gir en omsetningsvekst på over 14 prosent.

På forhånd ventet analytikerne en omsetning på 84,18 milliarder dollar, ifølge CNBC.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs falt tirsdag 0,4 prosent til 1.446,85 poeng.

Equinor falt 1,1 prosent til 288,75 kroner, mens Aker BP falt 0,7 prosent til 259,20 kroner.

Tirsdag la Vår Energi frem tallene for årets andre kvartal. Olje- og gassprodusenten fikk et driftsresultat på 922 millioner dollar i kvartalet, men både driftsresultat og omsetning endte under analytikernes forventninger. Ifølge Bloomberg var det var ventet et driftsresultat på 1,12 milliarder dollar. Omsetningen var på 1,94 milliarder dollar, mot konsensus på 2,05 milliarder dollar. Aksjen steg 0,6 prosent til 35,4 kroner.

Norsk Hydro la tirsdag frem svakere tall enn ventet. Selskapet fikk en justert EBITDA på 5,8 milliarder kroner, sammenlignet med 7,1 milliarder året før. Dette var langt under konsensus på 6,41 milliarder kroner.

Meglerhuset ABG Sundal Collier tror estimatene for tredje kvartal skal nedjusteres med to til fire prosent etter tirsdagens Hydro-rapport, ifølge TDN Direkt. Aksjen falt 4,7 prosent til 60,88 kroner.

Dette skjer i dag

Resultat pr. 2. kv.:

Equinor: Kl. 06.45, webcast kl. 09.00

Makro: