Borr Drilling annonserte i en børsmelding fredag at de har inngått kontrakter for tre jackup-rigger med en samlet verdi på 322 millioner dollar, tilsvarende 3,6 milliarder kroner. Det gjør at SEB oppjusterer kursmålet til 87 kroner pr. aksje, fra 75 kroner, og gjentar en kjøpsanbefaling. Aksjen faller 2,8 prosent til 70,85 kroner.

Shelf Drilling melder at Baltic jack-up-riggen deres har fullført kontrakten i Vest-Afrika, og at riggen nå skal selges til Sørøst-Asia. Prislappen er på 60 millioner dollar, tilsvarende 660 millioner kroner. Aksjen klatrer rundt 8 prosent.

Arctic Securities oppgraderer sin anbefaling på Atea til kjøp fra hold, og holder kursmålet uendret på 160 kroner. Aksjen er opp 2,9 prosent til 147,40 kroner.

Sektoroppdatering

Arctic Securities-analytikerne Christian Olsen Nordby og Kristoffer Haugland er ute med en sektoroppdatering på laks. Duoen roper kjøp på alt utenom én aksje.



Analytikerne nedjusterer kursmålet på Atlantic Sapphire, hvor Petter Stordalen sitter med nesten 9 prosent, fra 20 til 10 kroner. Aksjen bykser opp over 15 prosent til 5,95 kroner. Den siste uken er aksjen dermed opp nesten 30 prosent.

– Det er viktig å presisere at kursmålet på Atlantic Sapphire er på tolv måneders sikt, og vi antar at selskapet må hente penger før det, og etter en kapitalinnhenting tror vi at det kan være et attraktivt case, påpekes det.

Både SEB og Arctic oppjusterer kursmålene sine på Lerøy Seafood Group til henholdsvis 62 og 61 kroner, fra tidligere 57 og 60 kroner, og begge gjentar en kjøpsanbefaling. Aksjen stiger 1,9 prosent til 46,94 kroner.

SEB oppgraderer sin anbefaling på SalMar til kjøp fra hold, og høyner kursmålet til 673 kroner pr aksje, fra 642 kroner. Aksjen klatrer 1,2 prosent til 610,00 kroner.

Imidlertid nedjusterer meglerhusene estimatene for Grieg Seafood. SEB kutter kursmålet til 107 kroner fra 114 kroner, og gjentar en kjøpsanbefaling. Mindre optimistiske Arctic Securities senker kursmålet til 63 kroner fra 80 kroner, og gjentar en hold-anbefaling. Aksjen er ned 0,3 prosent til 63,15 kroner.