Nasdaq viser vei på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,4 prosent, S&P 500 er opp 0,3 prosent mens Dow Jones stiger 0,2 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,16 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 0,7 prosent til 16,48.

På rekke og rad

«Flere av verdens aller største selskaper slipper sine resultater for andre kvartal denne uken, deriblant Microsoft (i dag), Meta (onsdag) og Amazon og Apple (torsdag). Hvorvidt toppen er nådd for disse selskapene, eller om deres satsing på AI vil løfte dem videre, er et av de store spørsmålene mange investorer stiller seg», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Kort tid etter at tirsdagens handel tok til stiger Microsoft-aksjen 0,1 prosent.

Pfizer

Tirsdag presenterte legemiddelgiganten Pfizer sine andrekvartalstall, noe som bidrar til å sende aksjen opp 1,2 prosent i åpningsminuttene. I andre kvartal fikk Pfizer et justert resultat på 0,60 dollar pr. aksje, godt over forventningene på 0,46 dollar pr. aksje, mens omsetningen endte på 13,28 milliarder dollar, samtidig som markedet ventet en omsetning på 12,96 milliarder dollar, ifølge CNBC.

Samtidig valgte ledelsen å øke guidingen takket være et omfattende kostnadskuttprogram, bedre enn forventede salg av sin Covid-antivirale pille Paxlovid og et godt salg av produkter som ikke er relatert til Covid.

Diageo

Diageo, selskapet som står bak kjente merker som Guinness, Baileys, Tanqueray og Smirnoff, faller 5,8 prosent etter å ha gått ut med tall for regnskapsåret, som ble avsluttet 30. juni. Salget falt 1,4 prosent til 20,3 milliarder dollar, noe som er den første salgsnedgangen siden starten på Covid-19-pandemien.