Kriserammet flyselskap tok av

Saken oppdateres.

Det ble en rød dag på Oslo Børs tirsdag. Ved børsslutt stod hovedindeksen i 1.443,96, en nedgang på 0,09 prosent. Så langt i år er Børsen opp 10,5 prosent.

September-kontrakten for nordsjøoljen brent er tirsdag ned 0,8 prosent til 79,16 dollar pr. fat. Til sammenligning stod det i 80,84 dollar ved børsslutt mandag. Den amerikanske WTI-oljen er ned 0,7 prosent til 75,29 dollar fatet.

Equinor falt 1,22 prosent til 282,50 kroner, mens Aker BP endte ned 1,01 prosent til 255,90 kroner.

Bevegelser

Det kriserammede flyselskapet Norse har blitt enige om forbedrede betalingsbetingelser med sine kredittkortbetalingsleverandører, noe som resulterer i en umiddelbar kontantfrigjøring. Dette løser «likviditetsproblemet på kort sikt», opplyses det. Aksjen steg hele 17,00 prosent til 3,75 kroner.

Shelf Drilling melder at Baltic jack-up-riggen har fullført kontrakten i Vest-Afrika, og at riggen nå skal selges til Sørøst-Asia. Prislappen er på 60 millioner dollar, tilsvarende 660 millioner kroner. Aksjen klatret 7,04 prosent til 23,12 kroner.

SEB oppjusterer kursmålet på Borr Drilling til 87 kroner pr. aksje, fra 75 kroner, og gjentar en kjøpsanbefaling. Aksjen falt 1,44 prosent til 71,80 kroner.

Robotlagerselskapet Autostore steg 8,44 prosent til 13,87 kroner etter mandagens pre-quarter call . DNB Markets-analytiker Emilie Krutnes Engen tror dog selskapet vil skuffe i andre kvartal. – Det er mer nedside, sier hun.

Arctic Securities oppgraderer sin anbefaling på Atea til kjøp fra hold, og holder kursmålet uendret på 160 kroner. Aksjen endte opp 3,49 prosent til 148,20 kroner.

Halverer kursmålet

Arctic Securities-analytikerne Christian Olsen Nordby og Kristoffer Haugland er ute med en sektoroppdatering på laks. Duoen roper kjøp på alt utenom én aksje.



Analytikerne nedjusterer kursmålet på Atlantic Sapphire, hvor Petter Stordalen sitter med nesten 9 prosent, fra 20 til 10 kroner. Aksjen bykset opp 18,89 prosent til 6,11 kroner. Den siste uken er aksjen dermed opp over 30 prosent. Det siste året er likevel aksjen ned nærmere 90 prosent.

– Det er viktig å presisere at kursmålet på Atlantic Sapphire er på tolv måneders sikt, og vi antar at selskapet må hente penger før det, og etter en kapitalinnhenting tror vi at det kan være et attraktivt case, påpekes det.

Både SEB og Arctic oppjusterer kursmålene sine på Lerøy Seafood Group til henholdsvis 62 og 61 kroner, fra tidligere 57 og 60 kroner, og begge gjentar en kjøpsanbefaling. Aksjen steg 2,91 prosent til 47,38 kroner.

SEB oppgraderer sin anbefaling på SalMar til kjøp fra hold, og høyner kursmålet til 673 kroner pr aksje, fra 642 kroner. Aksjen klatret 2,07 prosent til 615,00 kroner.