Saken oppdateres

Hovedindeksen på Oslo Børs stiger 0,9 prosent til 1.457 poeng etter to og en halv times handel onsdag.

Siden midnatt har prisen på septemberkontrakten for et fat med nordsjøoljen Brent steget 1,6 prosent til 80 dollar fatet. Septemberkontrakten for WTI-oljen har steget 1,7 prosent til 76 dollar. Prisen på naturgass stiger 0,6 prosent.

Oljeprisoppgangen kommer etter at Israel drepte Hamas øverste leder natt til onsdag. Tirsdag kveld gjennomførte Israel et droneangrep på en av Hizbollahs øverste ledere i Beirut.

Det gir en opptur for oljeaksjene på Oslo Børs onsdag.

Etter et par minutters handel stiger Equinor 2 prosent, Aker BP stiger 2,5 prosent, og Vår Energi er opp 1,3 prosent. Norsk Hydro er opp 2,2 prosent, og Yara stiger 0,7 prosent.

Bevegelser

Etter fire år i Wallenius Wilhelmsen har finansdirektør Torbjørn Wist besluttet å gå tilbake til Telenor, hvor han tidligere har jobbet i 13 år, ifølge en melding. Telenor-aksjen faller 0,2 prosent, mens Wallenius Wilhelmsen faller 0,3 prosent.

Shelf Drilling har også pekt ut en ny finansdirektør, hvor Douglas Stewart vil starte i stillingen i oktober. Han erstatter Greg O'Brien som tar over som adm. direktør. Shelf-aksjen faller 1,4 prosent.

Seismikkselskapet TGS skal starte nye undersøkelser i Indonesia. Aksjen stiger 2 prosent etter meldingen.

Ellers fikk Akobo Minerals en solid oppsving. Etter å ha steget drøyt 15 prosent fra start har oppgangen blitt dempet noe. Klokken 10.30 har aksjen en oppgang på 6,1 prosent. Det er ikke registrert noen nyheter om selskapet.

På andreplass på vinnerlisten er landoppdrettselskapet Atlantic Sapphire, som stiger 11,3 prosent, etter å har falt 57,6 prosent så langt i år.

Ellers stiger Schibsted 1 prosent, Frontline 1,6 prosent og Mowi 0,9 prosent.

Onsdag morgen melder M Vest Water at selskapet har inngått en agentavtale for salg av MVW-teknologier i Saudi-Arabia og Kuwait. MVW-aksjen stiger 5 prosent på nyheten.