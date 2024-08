Børsrally i tech-aksje

Etter gårsdagens toppnotering falt hovedindeksen på Oslo Børs 0,5 prosent til 1.451,57 poeng.

Oljeprisen fortsatte oppgangen etter gårsdagens rally, som var den beste dagen for Brent siden oktober. Ved børsslutt ble brent-oljen med septemberlevering omsatt for 81,27 dollar, opp 0,7 prosent siden midnatt. WTI-oljen handlet samtidig til 78,26 dollar, som tilsvarer en oppgang på 0,5 prosent siden midnatt.

Nyheten om at Hamas-lederen ble likvidert av Israel, etterfulgt av trusler fra iranske aktører, drev oljeprisen opp flere dollar onsdag. Torsdag meldtes det om at enda en Hamas-topp er blitt drept, Mohammed Deif, sjef for Al-Qassam-brigadene, den militære fløyen til Hamas, skriver NRK.

Equinor steg 0,1 prosent til 290,15 kroner, mens Aker BP falt 1,1 prosent til 262,10 kroner. Vår Energi falt 0,4 prosent til 34,67 kroner.

Federal Reserve besluttet i går kveld å holde styringsrenten uendret. Fed-sjef Jerome Powell varslet at det må negative overraskelser til for å hindre et rentekutt i september. Det sendte både amerikanske og asiatiske markeder opp.

Bank of England la torsdag frem sin rentebeslutning, og kuttet rentene for første gang siden pandemien. Styringsrenten er nå på 5 prosent, ned fra tidligere 5,25.