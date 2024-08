Nedtur for Frankrike

Franske aksjer fortsetter å skuffe, i likhet med president Emmanuel Macron og landets upopulære OL-åpningsseremoni. Torsdag var Paris-børsen ned med 1,8 prosent, noe som innebærer at hele det seneste årets oppgang nå er visket ut. Fra årets foreløpige toppnotering i mai utgjør nedturen 10 prosent, nivået som definerer en «korreksjon». Dersom fallet skulle vokse til 20 prosent, har vi et «bear market» – eller «marché baissier», som franskmennene sier.

Dagens store børstaper var Societe Generale, som stupte 8 prosent. Paradoksalt økte inntektene i andre kvartal med solide 6,3 prosent, mens inntjeningsveksten ble på overraskende høye 24 prosent. Frankrikes tredje største bank nedjusterte imidlertid sin prognose for netto renteinntekter i hjemmemarkedet, grunnet økte finansieringskostnader og «tøff konkurranse». Også utlånsveksten er laber, og konsernet er i ferd med å investere 1 milliard euro i «energiomstilling». Beløpet tilsvarer 6 prosent av SocGens børsverdi.

På den andre siden av Den engelske kanal fikk Rolls-Royce luft under vingene. Aksjen steg med 9 prosent, etter at flymotorprodusenten slo både sine egne og analytikernes estimater. I første halvår ga høy etterspørsel etter kommersielle og militære fly en inntektsvekst på 18 prosent. Samtidig begynner selskapets snuoperasjon å gi resultater, og ledelsen oppjusterte sin «guidance» for 2024. I tillegg skal Rolls-Royce igjen begynne å betale utbytte, for første gang siden pandemien.

For folk flest knyttes Rolls-Royce til luksusbilene med samme navn. I dag eies bilmerket imidlertid av BMW. Ferrari er derimot en uavhengig produsent, og torsdag økte selskapets børsverdi med 2 prosent. Bedriften som legendariske Enzo Ferrari etablerte i 1939 solgte sportsbiler for 1,7 milliarder euro i andre kvartal, og veksten på 16 prosent var langt bedre enn ventet. Også bunnlinjen imponerte, og igjen ble ledelsens 2024-prognose jekket opp. I perioden rullet 3.484 Ferrarier ut av fabrikken i Maranello, noe som var 3 prosent mer enn et år tidligere.