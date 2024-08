Blandet på Wall Street – Nasdaq stiger

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,3 prosent og står i 16.792,37 poeng mens Dow Jones stiger 0,2 prosent til 39.567,34 poeng. S&P 500 stiger 0,3 prosent til 5.357,38 poeng.

Oppdatert klokken 19.25: Dow Jones er ned 0,4 prosent, S&P 500 er opp 0,1 prosent mens Nasdaq er opp 0,3 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,91 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen stiger 0,4 prosent til 20,46.

Nvidia stiger

Mandag ettermiddag stiger Nvidia rundt 5 prosent og står i skrivende stund i 109 dollar. Aksjen sto på sitt høyeste i over 135 dollar per aksje.

Reality check

– Forrige uke var en reality check for de som har vært mest fremoverlent i stolen. Makrotallene har blitt noe svakere, og en videre svekkelse vil øke risikoen for en resesjon, sier DNB-strateg Paul Harper til Finansavisen.

Denne uken publiseres en rekke viktige makroøkonomiske data fra både USA og andre sentrale land. Ifølge Roger Berntsen i Nordnet er det konsumprisindeksen fra USA, Storbritannia og Frankrike, som offentliggjøres på onsdag, som forventes å få mest oppmerksomhet.

Bear-market

Den erfarne investoren David Roche, som jobber som strateg i Quantum Strategy, forventer et fallende marked (bear-market) i 2025. I et intervju med CNBC sier han at mindre renteøkninger enn forventet, en roligere utvikling i den amerikanske økonomien og en boble innen kunstig intelligens kan være triggerne.

– Jeg tror det er sannsynlig at et nedgangsmarked kommer, men det skjer sannsynligvis først i 2025, sier Roche.

OPEC ser en global oljeetterspørsel på 104,32 millioner fat pr. dag i 2024, går det frem av august-rapporten som ble sluppet mandag. Dette er ned fra 104,46 millioner fat i forrige månedsrapport.