Oslo Børs åpnet opp 0,4 prosent tirsdag morgen, men siden har oppgangen krympet.

Like etter kl. 11 står hovedindeksen i 1.427,75, opp 0,02 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,1 milliarder kroner.

Opptur

Wallenius Wilhelmsen stiger 1,84 prosent til 104,90 kroner etter å ha lagt frem knallsterke resultater for andre kvartal. Den siste uken er bilskiprederiets aksje opp hele 15 prosent.

Resultatet var 19 millioner dollar bedre enn i andre kvartal i fjor, som var et historisk godt resultat for rederiet.

– Andre kvartal 2024 er vårt sterkeste kvartal noensinne, med en rekordhøy EBITDA. Vi ser fortsatt høy flåteutnyttelse og økende rater og vi er veldig godt fornøyd med at «Logistics» og «Government» leverer sine beste EBITDA-resultater til dags dato, sier konsernsjef Lasse Kristoffersen.

Wallenius Wilhelmsen er en av ABG Sundal Collier-analytiker Petter Haugens favoritter. Det er også Höegh Autoliners, som tirsdag er opp 1,34 prosent til 120,90 kroner, og den siste uken har steget 10 prosent.

Berenberg klatrer 9,86 prosent til 37,90 kroner etter en fersk analyse. Pareto oppjusterer kursmålet på aksjen, og skriver i rapporten at de neppe tror Industritjenestegiganten Altrad vil stoppe med sitt oppkjøp av omtrent 25 prosent i selskapet. Berenberg-aksjen er hittil i år opp solide 112,10 prosent.

Ellers stiger Hexagon Composite 2,88 prosent til 33,90 kroner etter en melding om at datterselskapet Hexagon Agility har fått en betydelig bestilling fra Nord-Amerika på 18,7 millioner dollar.

Tech-selskapet Cyviz stiger 1,60 prosent til 31,70 kroner etter å ha inngått en rammeavtale på 24 måneder med et sentralt energiselskap i Saudi-Arabia.

Oljeprisen

Brent-oljen med september-levering er tirsdag morgen ned 0,49 prosent til 81,90 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,42 prosent til 79,72 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 80,59 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Etter fem handelsdager med oppgang tar oljeprisen dermed en pustepause tirsdag morgen.

USA ser ifølge Bloomberg økt sannsynlighet for at Iran kan angripe Israel, og tror det kan skje denne uken. Gårsdagens OPEC-rapport viste imidlertid tegn på svak etterspørsel, noe som svekket prognosene for resten av året samt for neste år.

«Enhver indikasjon på høyere økonomiske risikoer kan tynge oljeprisene, i en tid da OPEC+ har kuttet sin etterspørselsprognose for 2024 og er klare til å trappe ned produksjonskuttene fra oktober, noe som kan indikere et mindre stramt oljemarked fremover,» sa Yeap Jun Rong, markedsstrateg hos IG, til Reuters.

Equnior faller 1,13prosent til 300,55 kroner, mens Aker BP er ned 0,42 prosent til 258,10 kroner. Vår Energi faller 0,26 prosent til 34,97 kroner.