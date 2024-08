Kvartalstall løfter teknologiaksje

Onsdag peker pilen opp på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.430,25 poeng, opp 0,2 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for 1,07 milliarder kroner. Et fat nordsjøolje omsettes for 81,20 dollar, opp 0,6 prosent. Equinor faller 0,1 prosent til 296,70 kroner, Aker BP stiger 1,1 prosent til 257,90 kroner mens Vår Energi stiger 0,1 prosent til 34,81 kroner.

Analytiker Truls Olsen i Fearnley Securities nedjusterer kursmålet på Shelf Drilling fra 37 til 35 kroner, og gjentar sin kjøpsanbefaling, samtidig som analytiker Sebastian Grindheim i Arctic Securities kutter kursmålet fra 38 til 34 kroner. Alle de fem analytikerne som dekker aksjen opererer med en kjøpsanbefaling. Onsdag faller aksjen 1,0 prosent til 19,16 kroner.

Link Mobility økte inntektene med 250 millioner kroner, til 1,8 milliarder i andre kvartal. Det var med på å snu bunnlinjen, som endte på 78 millioner kroner, opp fra et underskudd på 16 millioner året før. Aksjen stiger 2,7 prosent til 21,30 kroner.

Nykode Therapeutics stiger 5,9 prosent til 12,86 kroner etter at selskapet meldte at det har fått patent i USA for sin individualiserte neoantigenbaserte vaksine, VB10.NEO. Vaksinen er for tiden under utvikling for behandling av lokalt avanserte eller metastatiske solide svulster.

Bergen Carbon Solutions har signert en intensjonsavtale med Morrow Batteries for etablering av en verdikjede av kritiske karbonmaterialer, for å støtte opptrappingen av Morrows battericelleproduksjon. Aksjen stiger 2,8 prosent til 7,35 kroner. I løpet av onsdag formiddag var aksjen oppe i 7,97 kroner.

Höegh Autoliners faller 0,7 prosent til 119,00 kroner etter selskapets kvartalspresentasjon. Bilfraktrederiets inntjeningen og resultat var på linje med samme tremånedersperiode i fjor, men en endring i utsatt skatt med 39,4 millioner dollar sendte nettoresultatet for perioden opp i 173,6 millioner dollar. Det varsles også et økt utbytte til 127 millioner dollar.

Flex LNG stiger 0,7 prosent til 281,40 kroner etter sin kvartalspresentasjon. Selskapet meldte om lavere inntjening i sitt sesongmessig svakeste kvartal, men spår økte inntekter igjen i andre halvår.

Kreditorene til kriserammede Nordic Unmanned må se langt etter nedbetaling på lånene i august. Selskapet meldte onsdag morgen at de ikke har penger til å betale. Aksjen stuper 22,6 prosent til 0,09 kroner.