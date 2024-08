Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,4 prosent og står i 17.248,95 poeng mens Dow Jones stiger 0,1 prosent til 39.791,31 poeng. S&P 500 stiger 0,2 prosent til 5.446,16 poeng.

Oppdatert klokken 20.15: Godt inn i onsdagens handel faller Nasdaq 0,23 prosent, S&P 500 er opp 0,2 prosent mens Dow Jones stiger 0,54 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,83 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 7,95 prosent til 16,68.

Inflasjon

Inflasjonen i USA var 2,9 prosent på årsbasis og 0,2 prosent på månedsbasis i juli, viser tall fra U.S. Bureau of Labor Statistics onsdag. Årstakten for samlet inflasjon har nå falt i fire måneder på rad, etter å ha vært oppe i 3,5 prosent i mars. Konsensus pekte ifølge Trading Economics mot en årsvekst for samlet inflasjon på 3,0 prosent, mens det på månedsbasis var ventet 0,2 prosent oppgang.

– Man kan ikke tolke dette som mindre fare for en resesjon. Den tolkningen varer i så fall bare til torsdag, når vi får detaljhandels- og dagpengesøkertallene for USA, sier sjeføkonom Stein Bruun i Arctic Securities.

Rentekutt

Handelsbanken skriver i en oppdatering at man nesten må regne det for helt sikkert at det blir et amerikansk rentekutt ved det kommende september-møtet.

«Selv om Bostic (Atlanta Fed) var ute i går og gjentok sitt mantra om at kan være klar til å kutte renten først mot utgangen av året. Men det har han sagt siden mars. Det er september som gjelder, og usikkerheten dreier seg om hvorvidt renten kuttes med 25 eller 50 basispunkter», skriver Handelsbanken.