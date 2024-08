Oppgang på Oslo Børs: Fredriksen-aksje stupte etter kjempesalg

Hovedindeksen ved Oslo Børs endte opp 0,08 prosent til 1.438,37 torsdag. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på 4,7 milliarder kroner.

I oljemarkedet var september-kontrakten for Brent-oljen opp 1,3 prosent til 80,77 dollar fatet ved børsslutt. På samme tid onsdag lå den på 80,56 dollar. WTI-oljen var torsdag opp 1,2 prosent til 77,90 dollar pr. fat.

Equinor steg 0,4 prosent til 297,15 kroner, og Aker BP steg 0,8 prosent til 260,80 kroner. DNO bykset 8,8 prosent til 11,74 kroner etter å ha meldt om dobling av overskuddet i andre kvartal samt jekket opp utbyttet med 25 prosent.

AutoStore stupte 13,5 prosent til 11,42 kroner på høy omsetning. Lagerteknologiselskapet presenterte andrekvartalstall torsdag morgen, der ebitda-resultat, inntekter og ordreinngang alle var svakere enn ventet. SpareBank 1-analytiker Øyvind Mossige, som har advart mot AutoStore i to år, mener den manglende inntektsveksten skaper usikkerhet i markedet rundt kvaliteten på selskapets ordrereserve.

De to gassrederiene Avance Gas og BW LPG, som domineres av henholdsvis John Fredriksen og Andreas Sohmen-Pao, stjal oppmerksomheten torsdag ettermiddag. De har inngått en avtale som går ut på at Avance selger VLGC-flåten på 12 fartøyer til BW LPG for 1,05 milliarder dollar, og Avance venter en gevinst på 315 millioner dollar fra transaksjonen.

Pareto-analytiker Eirik Haavaldsen hyller avtalen, og mener den på mange måter er en «drømmedeal».

Etter en børspause i forbindelse med kunngjøringen, skjøt Avance Gas-aksjen opp mer enn 10 prosent, mens BW LPG var opp 3 prosent. Deretter gjorde begge rederiene helomvending. Avance endte ned 10,7 prosent til 154,40 kroner, og BW LPG falt 2,8 prosent til 167,50 kroner.

I rushet av kvartalstall gjennom handelsdagen utmerket teknologiselskapet Norbit seg ved å knuse forventningene . Både inntektene og driftsresultatet var bedre enn ventet. På Oslo Børs ble selskapet belønnet med en kursoppgang på 14,5 prosent til 93,00 kroner. Tidligere denne uken høynet Arctic Securities kursmålet sitt fra 85 til 100 kroner.

Idex Biometrics' kvartalstall viste uendrede inntekter – som ifølge biometriselskapet reflekterer at det fortsatt er i en overgangsfase – og et underskudd etter skatt på 6,7 millioner dollar. Idex varsler at inntektene vil begynne å vokse i andre halvår, men stupte likevel 20,2 prosent til 0,95 kroner.