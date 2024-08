Oslo Børs: Aksjen skyter fart etter sterke tall og analytikerskryt

Noe av forklaringen til Equinors fall er at selskapet på fredag handles eks utbytte på 0,35 dollar (3,75 kroner). Dagens kursfall er så langt på 6,75 kroner.

Bevegelser

Gårsdagens største nyhet var at John Fredriksen-dominerte Avance Gas solgte alle sine store gasskip til BW LPG for over 11 milliarder. I børsmeldingen ble Avance Gas-aksjonærene lovet at «det genererte overskuddet tilhører aksjonærene» og at det vil «distribueres» når handelen gjennomføres.

Både Avance og BW LPG ble straffet på børsen, og endte med kursfall på henholdsvis 11 og 3 prosent.

Fredag er blant annet Fearnley ute med en oppdatering på Avance. Der kuttes kursmålet fra 190 til 1500 kroner, og holdanbefalingen beholdes. Samme meglerhus kuttet også kursmålet på BW LPG, fra 280 til 205 kroner. Kjøpsanbefalingen ble gjentatt.

Utover dagen har det som startet som en liten innhenting for Avance Gas blitt roet seg. Nå er det ingen endring i kursen. BW LPG stiger 1 prosent.

Hexagon Composites er blant fredagens mest omsatte aksjer, etter selskapet i går la frem tallene for andre kvartal . Flere meglerhus oppjusterer tirsdag kursmålet på Hexagon-aksjen, som stiger 8,5 prosent fredag ettermiddag.

VLCC-ratene stiger kraftig på fredag. Det gir en kursoppgang på 3,8 prosent for Frontline.

AutoStore stupte torsdag 13,5 prosent etter andrekvartalstall . I etterkant reagerte flere meglerhus med å nedjustere kursmålene. ABG Sundal Collier går fra 23 til 18 kroner, Arctic Securities fra 23 til 20 kroner og Morgan Stanley fra 11 til 10 kroner. Fredag fortsetter Autostore-fallet med en nedgang på 3 prosent .

– Prisingen er helt snål. Du skal ikke prise cash til premie, sier Arctic-analytiker Kristoffer Barth Skeie til Finansavisen.

Nel-aksjen er også på vei til å ha en trå dag. Etter Berenberg nedgraderte aksjen fra kjøp til hold, og kuttet kursmålet fra 8 til 7 kroner, faller kursen med 2 prosent.