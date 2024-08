(Saken oppdateres)

Oslo Børs faller i åpningen mandag.

Kl. 10.30 står hovedindeksen i 1.438,74, ned 0,28 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 821 millioner kroner.

Faller videre

Torsdag i forrige uke ble det kjent at John Fredriksen-dominerte Avance Gas selger alle sine store gasskip til BW LPG for over 11 milliarder. I børsmeldingen ble Avance Gas-aksjonærene lovet at «det genererte overskuddet tilhører aksjonærene» og at det vil «distribueres» når handelen gjennomføres.

– Prisingen er helt snål. Du skal ikke prise cash til premie, sa analytiker Kristoffer Barth Skeie i Arctic Securities til Finansavisen fredag, og mener Avance-aksjen er feilpriset.

Avance falt både torsdag og fredag, og mandag fortsetter fallet. Aksjen er nå ned 11,17 prosent til 133,60 kroner. BW LPG er ned 4,73 prosent til 161,20 kroner.

Nykode Therapeutics faller 5,98 prosent til 10,85 kroner, og er den siste måneden dermed ned 25 prosent.

Hjørnesteinsinvestoren Radforsk, som kjenner selskapet best av alle, lempet i forrige uke plutselig ut én million aksjer i Nykode. Det har skapt frykt i kjendisaksjen.

Höegh Autoliners faller 6,90 prosent til 118,80 kroner. Aksjen er mandag imidlertid notert eks utbytte på 7,18 kroner.

Opptur

Ventura Offshore melder mandag morgen at riggen «Catarina» startet 17. august en kontrakt med ENI Indonesia. Kontrakter har en varighet på rundt 300 dager til en verdi på omtrent 72 millioner dollar, og opsjoner kan forlenge til andre kvartal 2026.