Nå får arbeidsløse enda mer penger

Laurence Wong, statsminister i Singapore, talte til folket under sin National Day Rally Speech i går. Der snakket han om landets økonomi, utdannelse og boligpolitikk.

Det som imidlertid tok mesteparten av oppmerksomheten var at han snakket om å innføre et sikkerhetsnett som skal hjelpe mennesker med lav og middels inntekt. Målet er å hjelpe dem som har blitt ufrivillig oppsagt. De vil motta opptil 6.000 singaporske dollar – tett oppunder 50.000 kroner – over en periode på 6 måneder.

Men utbetalingene fra ordningen, som går under navnet SkillsFuture Jobseeker Support, skjer ikke uten at arbeiderne gjør en innsats.

– Arbeiderne må gå og få opplæring, karriereveiledning og de må lete etter jobber for å få utbetalt pengene. Det er viktige investeringer i deg selv som du må gjøre for å finne en bedre jobb, sier Wong, ifølge CNBC.

Markant endring

Workforce Singapore, som tilsvarer det norske Arbeids- og inkluderingsdepartementet, skriver på sine nettsider at utbetalingene og den finansielle støtten kun vil bli utbetalt til singaporske statsborgere som tidligere tjente under 5.000 singaporske dollar – 40.000 norske kroner – i måneden. Utbetalingene vil skje i den perioden de søker ny jobb, og maks seks måneder.

Dette er en markant endring i politikken for bystatens Singapore, som i lang tid har holdt tilbake å utbetale penger til arbeidsløse. Det har vært i frykt for at slike utbetalinger vil oppfordre innbyggerne til å ikke jobbe. Singapore har i dag ikke noe slikt sikkerhetsnett. Statsministeren sier at arbeidstilsynet vil annonsere når utbetalingene begynner.

Stiller krav

Myndighetene i landet har også undersøkt hvordan andre land har løst dette problemet. De har kommet frem til at dersom det ikke er noen krav før utbetalingene skjer, så gir det ingen positive resultater.

– Etter at man får en generøs utbetaling, så synes kanskje personen at det er mer attraktivt å fortsette å ikke ha en jobb enn å aktivt lete etter en jobb igjen. Det er grunnen til at myndighetene i Singapore har vært forsiktige med slike støtteordninger, sier Wong.

– Det er grunnen til at vi lette etter et alternativ. På samme måte som at vi lagde Workfare istedenfor welfare (velferd/pengestøtte, journ.anm), har vi nå lett etter en ny måte å støtte arbeidsløse på. Hvordan kan vi hjelpe på en måte som minimerer de negative følgene som vi har sett andre steder?

Singapore har nemlig hatt et system for å støtte sine innbyggere som ikke har tjent så mye, kalt Workfare. Systemet har hjulpet til og toppet av inntekten og pensjonsutbetalingene til mennesker som har hatt lav inntekt – på den betingelsen at de fortsetter å jobbe.

På samme måte vil disse utbetalingene støtte dem som har blitt ufrivillig oppsagt, men arbeiderne må også gjøre sin del.

– Vi vil støtte deg. Vi vil stå ved din side, men du må også ta ansvar for handlingene dine og gjøre en innsats for å komme deg opp på hesten igjen, sier Wong.