DNB Markets vraker aksje etter skuffende tall

I løpet av forrige uke steg DNBs portefølje med anbefalte aksjer 1,3 prosent, mens hovedindeksen på Oslo Børs gikk opp 1,5 prosent. Det betyr at porteføljen er opp 15,3 prosent hittil i år.

Best gikk det med SR-Bank, Protector Forsikring og Subsea 7 som gikk opp henholdsvis 5,1 prosent, 4,2 prosent og 3,3 prosent. Tre av aksjene i porteføljen hadde en rød uke, og verst gikk det med Elopak som falt 4,2 prosent, etterfulgt av Bonheur og Entra som gikk ned henholdsvis 1,3 prosent og 0,7 prosent.

Nå velger DNB-strateg Paul Harper å ta gevinst i Elopak etter det han beskriver som skuffende kvartalstall. Siden aksjen ble tatt inn i porteføljen i slutten av mai har den lagt på seg 7,2 prosent.

Kursfall etter tall

Torsdag i forrige uke presenterte Elopak sine kvartalstall, noe som endte med et kursfall på litt over én prosent. Fredag falt aksjen ytterligere fire prosent, mens den er ned rundt én prosent mandag formiddag.

I andre kvartal fikk emballasjeprodusenten et resultat før skatt på 25,2 millioner euro, opp fra 24,7 millioner euro året før. Omsetningen endte på 288,4 millioner euro, opp fra 278,1 millioner euro for et år siden.

Ifølge rapporten ble skattekostnaden i kvartalet ugunstig påvirket av valutaeffekter på 3,2 millioner euro på årsbasis. Den resterende økningen skyldes permanente forskjeller og andre skatteposter.

«Det vedvarende inflasjonspresset fortsetter å påvirke forbrukernes utgifter og atferd, med kunder som går over til billigere emballasjeløsninger og forbrukere som i økende grad foretrekker mindre størrelser, mer prisgunstige produkter, og flere produkter for matlaging hjemme», skrev Elopak i kvartalsrapporten.