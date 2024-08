(Saken oppdateres)

Oslo Børs åpner ned tirsdag.

Etter halvannen time handel står hovedindeksen i 1.431,04, ned 1,21 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 971 millioner kroner.

Resultatsesong

Gustav Witzøes oppdrettsselskap SalMar faller 3,76 prosent til 614,50 kroner. Laksekjempen la tirsdag morgen frem sine andrekvartalstall, men skuffet på driften. Operasjonelt driftsresultat endte på 1,4 milliarder kroner, ned fra 1,7 milliarder kroner i samme periode i fjor.

«Totalt sett et tregt kvartal for SalMar, der enkelte forhold fra et vanskelig første kvartal påvirker tallene», kommenterer sjømatanalytiker Sander Lie i Pareto Securities.

Både han og kollega Christian Nordby i Arctic Securities peker på både svakere driftsresultat og en skuffende kostnadsguiding.

For solcelle- og batteriselskapet Otovo fosser pengene ut. Omsetningen falt fra 322 til 183 millioner kroner, mens bunnlinjen endte på minus 110,5 millioner.

– Solenergimarkedet har fortsatt å være utfordrende, spesielt i Skandinavia og Spania som har vært en viktig del av virksomheten tidligere år, sier Otovo-sjef Andreas Thorsheim i en kommentar.

Otovo-aksjen er nå ned 6,15 prosent til 1,22 kroner, og har på det laveste i dag vært omsatt for 1,05 kroner.

Opptur

Blant de mest omsatte aksjene er det lite opptur å spore. Unntakene er Norsk Hydro, som legger på seg 0,91 prosent til 59,82 kroner, og Dof Group som klatrer 0,66 prosent til 99,75 kroner. Norwegian er opp 1,35 prosent til 10,50 kroner.

Hexagon Composite klatrer 0,89 prosent til 39,50 kroner, og er den siste uken opp over 30 prosent.

Sistnevnte la torsdag frem sine andrekvartalstall , og flere meglerhus har siden endret kursmålet på aksjen.

Oljeprisen

Brent-oljen med oktober-levering er tirsdag morgen ned 1,13 prosent til 76,78 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 2,14 prosent til 72,78 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 79,07 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Mandag kveld kom det største oljeprisfallet på to uker etter at USAs utenriksminister Antony Blinken sa at Israels statsminister Benjamin Netanyahu har forsikret ham om at han støtter USAs forslag om en våpenhvile i Gaza.

Forventninger om svakere etterspørsel fra Kina tynger også oljeprisene.

– Bekymringer rundt kinesisk etterspørsel har vært den viktigste driveren for sentimentet. Nå har potensialet for en Israel-Hamas-våpenhvile bare gitt ytterligere press nedover, sier råvarestrateg i ING Groep i Singapore, Warren Patterson, til Bloomberg News.

Equinor faller 1,98 prosent til 287,50 kroner, mens Aker BP er ned 3,54 prosent til 253,70 kroner. Vår Energi svekkes 2,39 prosent til 34,68 kroner.