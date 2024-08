Verdens nest største oppdretter, SalMar, la frem tall for andre kvartal tirsdag morgen der det operasjonelle driftsresultatet falt fra 1,7 milliarder kroner i fjor til 1,4 milliarder i år.

Fallet ble større enn hva analytikerne spådde på forhånd. Ifølge Infront-konsensus ventet analytikerne at driftsresultatet ville ende på 1,5 milliarder kroner.

Selskapet gjør også noen mindre kutt i ventede slaktevolumer fra den islandske virksomheten, samtidig som det venter at kostnadene i den norske virksomheten vil øke i tredje kvartal.

I en kommentar sier sjømatanalytiker Christian Nordby i Arctic Securities at driftsresultatet ble 9 prosent dårligere enn hva han trodde på forhånd, og omtaler kostnadsforventningene for neste kvartal som litt skuffende.

Han spår SalMar-aksjen ned 3 prosent på Oslo Børs tirsdag.

SalMar-aksjen åpnet ned 4 prosent på Oslo Børs tirsdag morgen. Etter fem minutters handel er aksjen ned 3 prosent.

«Oppdrettskostnadene ventes å være på et høyere nivå enn hva vi har estimert for tredje kvartal i oppdrettsregionene Midt-Norge og Nord-Norge. For segmentet Salg og Industri venter vi positive estimatendringer. Totalt sett så venter vi at estimatene for driftsresultatet vil kuttes med mellom 6 og 7 prosent basert på de nye kommentarene fra selskapet», skriver Nordby i en oppdatering.

Han legger til at det ikke nødvendigvis vil føre til noen særlige endringer for 2025-estimatene, med mindre den høyere kostnadsbasen regnes inn i 2025.

TREGT KVARTAL: Sjømatanalytiker Sander Lie i Pareto Securities venter at SalMar vil underprestere i forhold til resten av sektoren tirsdag. Foto: Thomas Bjørnflaten

Venter nedtur

Sjømatanalytiker Sander Lie i Pareto Securities peker i likhet med Nordby på både svakere driftsresultat og en skuffende kostnadsguiding.

«Totalt sett et tregt kvartal for SalMar, der enkelte forhold fra et vanskelig første kvartal påvirker tallene. På den positive siden så går nøkkeltallene i riktig retning og selskapet gjentar ventede slatektevolumer for Norge og Skottland», skriver Lie i en oppdatering.

Han trekker frem at de i utgangspunktet ventet lavere kostnader i tredje kvartal, og at han på bakgrunn av dette og det svakere resultatet venter å kutte estimatene for inneværende år med mellom 4 og 5 prosent. Utover 2024 venter han veldig begrensede endringer i estimatene.

Ser man på kursutviklingen de siste 30 dager er SalMar opp 10 prosent på Oslo børs. Ettersom SalMar-aksjen har gått mye før rapporten, venter Lie at aksjen vil underprestere sammenlignet med resten av sektoren i dag.