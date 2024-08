August har vært ustabil og investorene solgte i stor stil etter bekymring for resesjon etter svakere enn ventede arbeidstall fra USA i starten av måneden. Nikkei falt over 12 prosent etter en såkalt carry trade som følge av et mer haukete Bank of Japan.

Carry trade «Carry trades» er handler som går ut på at investorer låner i en valuta med lave renter, som japanske yen, og reinvesterer pengene i aktiva med høyere avkastning andre steder. Strategien har vært svært populær de siste årene fordi forventningen har vært at yenen ville holde seg billig og at japanske renter ville forbli lave. Men sommerens renteøkninger fra Bank of Japan har styrket yenen og endret bildet.

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, nådde 65 poeng 5. august. Normalt har indeksen ligget mellom 12-19 siste 12 måneder. Indeksen har imidlertid falt tilbake og er nå rundt 16.

– Denne økningen i volatilitet var en enorm overreaksjon, sier Gerry Fowler, leder for europeisk aksjestrategi og global derivatstrategi hos UBS, til CNBC i et videointervju.

Fowler understreker at dette var forventet med tegnene man ser i markedet. Han mener imidlertid at fallet vi fikk etter de svake tallene var en overreaksjon.

– Inntil vi er sikre på at denne nedgangen ikke koster jobber i USA, bør vi forvente at usikkerheten vil føre til et forhøyet nivå av volatilitet, sier han.



Hold øynene oppe for dette

En nøkkeldriver for volatilitet vil være om en økonomisk nedgang i USA fører til ytterligere tap av jobber, og om USA opplever en hard landing.

Fowler påpeker at både neste nonfarm-payrolls, samt de ukentlige arbeidsledighetstallene, vil være viktige indikatorer i de kommende ukene.

– Vi må finne ut av om nedgangen vi nå ser er en midtsyklisk nedgang som rentekutt til slutt vil støtte, eller om nedgangen faktisk er noe verre – om den eskalerer med tap av jobber til en dypere nedgang eller resesjon, sier han.

Fremover sa Fowler at UBS forventer at markedene vil stabilisere seg på et litt høyere volatilitetsnivå enn det vi har for øyeblikket.

– Vi vil ikke få de sterke markedene vi har hatt frem til nå, sier han.