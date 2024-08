Grønt på Wall Street etter rentesignaler

Ukens tredje handelsdag var preget av fornyet optimisme på de amerikanske børsene etter ferske rentesignaler fra den amerikanske sentralbanken.

Fra referatet fremkommer det at flertallet i rentekomiteen mener et rentekutt i september trolig er det riktige, gitt at makrotallene blir som forventet i tiden fremover. Det kom også frem at flere i komiteen også så en mulighet for kutt allerede på juli-møtet. Til tross for dette var det enstemming avgjørelse om å holde renten uendret.

Markedene priser fullt ut et kutt i september, som ville være det første siden kriselettelsen i de første dagene av Covid-krisen, skriver CNBC.

Slik gikk det med de ledende indeksene på New-York børsen:

Den brede samleindeksen S&P 500 endte opp 0,4 prosent, mens teknologiindeksen Nasdaq steg 0,6 prosent. Industriselskapenes indeks Dow Jones gikk opp 0,1 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten falt til 3,795 prosent, mens den såkalte «fryktindeksen» VIX steg 3,27 prosent til 16,40.

Detaljhandelsektoren i fokus

Onsdag slapp en rekke detaljhandler kvartalstall.

Handelsgiganten Target steg 11,2 prosent etter at selskapet rapporterte kvartalsresultater, som oversteg analytikernes forventninger. Target rapporterte nettoinntekter på 1,2 milliarder dollar, opp fra 835 millioner dollar i samme periode for et år siden.

Selskapet kunne vise til økt trafikk i butikkene, som følge av bedring i forbrukernes kjøpekraft. Handelsgiganten øker resultatutsiktene og kjøper tilbake aksjer for første gang på to år.

Macy's la også frem tall onsdag, men traff ikke på analytikernes omsetningsforventninger og nedjusterer sine prognoser for resten av året.

Administrerende direktør Tony Spring sa at forbrukermiljøet fortsatt er utfordrende.

– Vi er oppmuntret av den tidlige fremdriften av vårt Bold New Chapter og er fortsatt forpliktet til å returnere Macy's Inc. til bærekraftig lønnsom vekst, sa Spring.

Markedet sendte Macy's-aksjen ned 13 prosent.

Kraftig revidert

Den årlige revisjonen av sysselsettingen i USA for perioden april 2023 til mars 2024 viste at tidligere data overdrev jobbveksten med 818.000 jobber. Det gjør det til den største nedrevisjonen siden finanskrisen.

Opprinnelig ble det rapportert om en jobbvekst på 2,9 millioner i perioden, men nye tall viser at veksten var nærmere 30 prosent lavere, ifølge CNBC. Dette tilsvarer omtrent 68.000 færre jobber per måned enn først anslått.

Arbeidsmarkedet er noe av det viktigste USAs sentralbank ser på når renten settes, sammen med prisveksten og den generelle økonomiske utviklingen.

Olje

Et fat nordsjøolje handles for dagen til 76,06 dollar, ned nærmere 1,44 prosent fra tirsdag. Ett fat WTI-olje handles tirsdag ned 1,69 prosent til 71,93 dollar.