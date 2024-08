Oljeprisen fyker opp – Oslo Børs blant de sprekeste indeksene

Hovedindeksen på Oslo Børs startet dagen forsiktig og lå flatt frem til 12-tiden, men endte opp 0,64 prosent til 1443,61 poeng. Stemningen var solid på Oslo Børs sammenlignet med andre børser – verdensindeksen til MSCI var ned 0,02 prosent da Oslo Børs stengte.

Kaos i oljemarkedet

Klokken 12:09 begynte oljeprisene og Hovedindeksen å bykse oppover etter at Libyas østlige regjering kunngjorde at den vil stenge all oljeproduksjon og eksport etter at en konflikt med rivalen i Tripoli eskalerte over kontrollen av sentralbanken.

Landet produserte totalt rundt 1,15 millioner fat olje pr. dag forrige måned, ifølge data samlet av Bloomberg.

«Et fall i eksporten kan presse Brent-oljeprisen opp til midten av 80-tallet pr, fat,» ifølge Citi-analytikere.

Da Oslo Børs stengte, ble oktober-kontrakter for Brent omsatt for 81,50 dollar, opp 3,1 prosent, mens oljeprisen var 78,63 dollar da Oslo Børs stengte fredag.

Bred oppgang

Energiaksjer hadde en god dag. Equinor steg 1,7 prosent til 287,25 kroner, Aker BP endte opp 2,1 prosent til 263,50 kroner, Borr Drilling steg 4,7 prosent til 68,85 kroner, og Vår Energi steg 2,0 prosent til 36,00 kroner.

MPC Container Ships fikk mandag kjøpsanbefaling fra Arctic, med kursmålet 26,9 kroner, opp fra 21,4. Aksjen steg 5,3 prosent til 23,36 kroner.

Bakkafrost leverte et operasjonelt driftsresultat på 388 millioner danske kroner i andre kvartal. Dette var langt lavere enn hva analytikerne hadde forventet. Aksjekursen var nede på 557,50 kroner, men endte opp 1,2 prosent til 590,00 kroner. Grieg Seafood steg 3,3 prosent til 50,20 kroner.

Atlantic Sapphire fortsetter å kollapse. Aksjen falt mandag 21,6 prosent til 84,3 øre.

– Den burde falt mye mer, sier Mads Johannesen i Nordnet til Finansavisen.

Pareto har sendt et brev til Beerenberg som lyder: en aksjonærgruppe med 31,4 prosent av aksjene planlegger å avslå budet fra Altrad på 41,50 kroner. Aksjonærene og Pareto vil forhandle videre. Beerenberg-aksjen falt 1 prosent til 40,40 kroner. Pareto-analytiker Bård Rosef satte kursmålet til 50 kroner for aksjen 13. august.

Idex Biometrics steg 17,2 prosent til 85,8 øre. Selskapet melder mandag at deres biometriske betalingsapplikasjon har blitt sertifisert av Visa. Godkjenningen bekrefter at Idex Pay nå er klar for kommersialisering på Visas betalingsnettverk.