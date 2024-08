(Saken oppdateres)

Oslo Børs faller onsdag formiddag.

Etter 2 timers handel står hovedindeksen i 1.431,29, ned 0,48 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,2 milliarder kroner.

Bud

En investorgruppe ønsker å kjøpe hydrogenselskapet Everfuel for 13 kroner pr. aksje og planlegger å ta selskapet av børs. Det sender aksjen opp kraftige 49,18 prosent til 12,68 kroner.

– Styret har nøye vurdert budet og mener at vilkårene er i aksjonærenes beste interesse. Derfor anbefaler styret aksjonærene å aksepterer tilbudet, sier styreleder Søren Eriksen.

Også Sparebanken Sør styrkes kraftig, etter at banken sammen med Sparebanken Vest i morges meldte om fusjon. De to vil nå danne Norges største sparebank. Sparebanken Sør stiger 18,33 prosent til 186,98 kroner, mens Sparebanken Vest er opp 0,37 prosent til 136,28 kroner.

Resultatrush

John Fredriksens Avance Gas var ikke i nærheten av å kopiere resultatet på rekordhøye 146 millioner dollar fra første kvartal. 2. kvartalsresultatet var likevel betydelig bedre enn i samme periode i fjor. Aksjen faller likevel 1,41 prosent til 126,00 kroner.

I andre kvartal endte overskuddet på 60,6 millioner dollar sammenlignet med 35,7 millioner dollar i samme periode i fjor.

Et annet Fredriksen-selskap, Golden Ocean , har også levert tall. Selskapet fortsetter å gruse markedet, og får godt betalt for sin høye eksponering mot et sprekt spotmarket i capesizesegmentet.