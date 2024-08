Hovedindeksen ved Oslo Børs steg torsdag 0,09 prosent til 1.432,52 poeng.

Oktober-kontrakten for Brent-oljen var ved børsslutt opp 2,4 prosent til 80,56 dollar fatet, mot 78,80 dollar på samme tid onsdag. WTI-oljen steg 2,9 prosent til 76,67 dollar pr. fat. Oljeprisoppgangen skjøt fart etter BNP-tallene fra USA torsdag ettermiddag, som kom inn godt over forventningene.

Equinor falt 0,5 prosent til 284,95 kroner etter at Morgan Stanley nedgraderte til salgsanbefaling med et kursmål på 270 kroner. Aker BP steg 0,4 prosent til 260,40 kroner, og Vår Energi steg 0,9 prosent til 36,28 kroner.

IT-selskapet Crayon føk opp 11,4 prosent til 129,20 kroner etter kvartalstall der selskapet overgikk analytikernes forventninger på flere punkter. Crayon-aksjen var torsdag den femte mest omsatte på Oslo Børs.

NRC Group derimot, stupte 38,4 prosent til 5,20 kroner. Infrastrukturselskapet kom med kvartalstall som viste store underskudd, og varslet samtidig at det kan måtte hente mer penger. Dette kom overraskende på for DNB-analytiker Simen Mortensen, som har reagert med å nedgradere NRC-anbefalingen til hold og sable ned kursmålet fra 14 til 6 kroner.

Kraftig kursfall ble det også på Vow . Miljøteknologiselskapet la i likhet med NRC frem både negative kvartalsresultater og varsel om kapitalbehov. Selskapet må hente 125 millioner kroner for å unngå brudd med lånebetingelser, og stupte 28,9 prosent til 4,81 kroner.

Det maritime industrikonsernet Eqva, tidligere kjent som Havyard Group, steg 7,2 prosent til 5,68 kroner. Tallene for første halvår, som ble presentert torsdag, viste kraftig vekst i både inntekter og ebitda-resultat. Dessuten har Eqva oppjustert 2024-guidingen: Inntektsforventningen løftes med 100 millioner til 750–850 millioner kroner, mens forventningen til årets ebitda-margin høynes fra 5–7 til 6–8 prosent.

Sats steg 4,5 prosent til 20,10 kroner på høy omsetning. Sent onsdag ble kjent at storeier Altor har solgt seg helt ut. Salget av drøyt 39 millioner aksjer ble gjort til en kurs på 18 kroner, noe under onsdagens sluttkurs på 19,20 kroner.

Blant andre aksjer med høy omsetning torsdag steg MPC Container Ships 3,6 prosent, mens TGS, som avholdt kapitalmarkedsdag, falt 1,8 prosent.

SalMar falt 3,0 prosent, Mowi 1,4 prosent, Bakkafrost 3,6 prosent og Lerøy 1,9 prosent. SSB har denne uken rapportert om 5 prosents nedgang i eksportprisen for laks i uke 34.