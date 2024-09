Dette vil påvirke Oslo Børs mandag

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner flatt, eller innenfor intervallet [-0,5, 0,5] prosent.

Analytikeren trekker i sin morgenrapport frem at månedens viktigste inflasjonstall – de amerikanske PCE-tallene – kom inn i tråd med forventningene, noe som åpner for et mulig rentekutt fra Federal Reserve senere i måneden.

«Det er sannsynlig at den amerikanske sentralbanken vil kutte styringsrenten, Fed Funds Rate, med et kvart prosentpoeng i september. De vil trolig også signalisere ytterligere kutt fremover, gitt at kampen mot inflasjonen tilsynelatende er vunnet», skriver han.

Asia

I Japan er Nikkei ned 0,30 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 0,26 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 0,62 prosent etter at de kinesiske innkjøpssjefenes forventningsindeks (PMI) for august ble offentliggjort i helgen. Den viste at PMI for industrien falt til et lavpunkt på seks måneder på 49,1. Det er en nedgang fra 49,4 i juli.

Hang Seng i Hongkong er ned 1,77 prosent. Den største taperen er ifølge CNBC eiendomsutvikleren New World Development, som nå stuper 13,4 prosent. Det skjer etter at selskapet guidet et tap på 2,6 milliarder dollar i 2024.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er mandag morgen ned 0,82 prosent til 76,30 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,75 prosent til 73,00 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 78,85 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

De tre toneangivende indeksene i USA endte opp mandag. Teknologiindeksen Nasdaq steg 1,13 prosent til 17,713.62 poeng. Dow Jones steg 0,55 prosent til 41,562.95 poeng, mens den bredere S&P 500 avsluttet dagen opp 1,01 prosent til 5,648.21 poeng.

Fredag steg Nvidia 1,51 prosent til 119.37 dollar per aksje, en kraftig forbedring fra torsdag da Nvidia-aksjen fikk juling på børs og falt 6,4 prosent.

Aksjekursen toppet i juni ut på over 135 dollar per aksje. Selv om aksjen har falt tilbake de seneste månedene er det viktig å poengtere at aksjen er opp over 130 prosent så langt i år og har vært med på å dra verdens børser i grønn retning i 2024.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs endte opp fredag og steg 0,5 prosent til 1.439,44 poeng.

John Fredriksen-dominerte Frontline gikk 188 millioner dollar i pluss i andre kvartal. Det var 43 millioner svakere enn fjoråret. Resultatet var marginalt bedret fra årets første kvartal. Det kvartalsvise utbyttet kom likevel på 0,62 dollar (6,51 kroner), som er det samme som i første kvartal.

Frontline-aksjen gikk rett ned fra start, men snudde og endte opp hele 5,8 prosent.

