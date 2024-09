Til tross for at Tveitereid brukte første året av pandemien på å vekte seg opp i selskapet, kastet han til slutt kortene i februar 2021.

LASTER OPP: Investoren Peter Hermanrud har også benyttet aksjedumpingen hos Altor til å vekte seg opp i Sats, og kjøpte ytterligere 580.000 aksjer for 10,4 millioner kroner. Foto: Iván Kverme

Flere gjør comeback

Tveitereid får selskap av Varner-brødrene og Ole Andreas Halvorsen, som har lastet opp med Sats-aksjer til henholdsvis 10 og 5,4 millioner kroner.

Varner-brødrene kastet kortene i Sats i starten av juni i år, etter å ha solgt seg ned siden august 2021. Halvorsen har derimot ikke eid aksjer i Sats siden april 2021.

Gjennom Bjellesau-tjenesten ser man også at andre investorer har trykket på kjøpsknappen etter Altor-salget.

Petter Hermanrud har gjennom investeringsselskapet First Partners Holding kjøpt ytterligere 580.000 aksjer for 10,4 millioner kroner, som gjør at investoren sitter med totalt 750.000 aksjer i Sats. Hermanrud begynte å laste opp med Sats-aksjer i midten av februar i år.

Ellers har både Ole Petter Kjerkreit og Harald Espedal kjøpt aksjer for henholdsvis 4,1 og 2,1 millioner aksjer i Sats de seneste dagene. Dermed sitter investorene på henholdsvis 650.000 og 1,21 millioner aksjer i treningskjeden.

Jekker opp kursmål

Knappe to uker etter at treningskjeden la frem kvartalstallene for andre kvartal har SpareBank 1 Markets-analytiker Øyvind Mossige kommet seg ut av tenkeboksen, og jekket opp kursmålet fra 25 til 30 kroner pr. aksje. Han gjentar også kjøpsanbefalingen på treningskjeden.

Han omtaler selskapet som en «attraktiv investering» blant annet på grunn av underliggende drivere og en «unik» produktportefølje.

«Vi forventer en fortsatt positiv utvikling i gjennomsnittlig inntekt pr. kunde, medlemsbase, inntjening pr. aksje og kontantgenerering», skriver Mossige i analysen.

Han skriver også at meglerhuset ser et potensial for «betydelig» avkastning i 2025, der aksjen for tiden handles for 10,1 ganger neste års inntjeningsestimater.