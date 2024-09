Må slutte med populære amerikanske verdipapirer

Nordnet-kunder har nettopp fått beskjed om at man ikke lenger kan kjøpe nordamerikanske børsnoterte fond (ETF-er).

«Fra og med 1. oktober 2024 vil det ikke lenger være mulig å kjøpe ETF-er notert på amerikanske eller canadiske markeder. Årsaken til endringen er at det europeiske PRIIPS-regelverket trer i kraft i Norge fra 1. oktober», heter det i meldingen.

Man kan beholde de ETF-ene man allerede har, og selge dem, men man kan altså ikke gjøre nye kjøp.

– Det europeiske PRIIPS-regelverket krever blant annet at nøkkelinformasjonsdokument (KIID) er på det lokale språket. Og de amerikanske forvalterne tar seg ikke bryet med å oversette, sier spareøkonom i Nordnet, Bjørn Erik Sættem.



Det blir ingen endring relatert til ETF-er som er notert i EU, og som er nominert i euro.

SKYLDER PÅ AMERIKANERE: Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet. FOTO: Iván Kverme

Populære verdipapirer

Nordamerikanske børsnoterte fond er svært populære verdipapirer blant norske investorer, som handler ETF-er for å blant annet være eksponert mot aksjeindekser og råvarepriser.

I en liste over de 25 mest populære ETF-ene hos Nordnet, publisert i sommer, var det ingen nordamerikanske ETF-er på listen. Mest populære ETF var iShares S&P 500 som er registrert i Tyskland og som er nominert i euro. Kundene søker altså fortsatt eksponering mot finansmarkedet i USA, men via EU.

En tilsvarende liste, publisert for to år siden, var full av nordamerikanske ETF-er, nominert i dollar.

Ingen handel på kvelden

Den største ulempen er at man ikke kan handle etter de europeiske markedene stenger kl. 17.30. For norske investorer som trader i USA på kveldstid, blir dette et stort problem.

– Men for de aller fleste investorer, som er langsiktig, er det ikke et stort problem, sier Sættem i Nordnet.

Krav fra Tilsynet

Ifølge Finanstilsynet legger PRIIPS-loven til rette for at forbrukere skal få god informasjon om egenskaper og risikoer ved sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter, slik at forutsetningene for å forstå og sammenligne produktene forut for investering bedres.

Produsenter av sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter plikter etter den nye loven å utarbeide nøkkelinformasjon, og selgere og rådgivere skal gjøre dette standardiserte dokumentet tilgjengelig for ikke-profesjonelle investorer i god tid før investering.

«Finanstilsynet forventer at produsenter og tilbydere av sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter gjør de nødvendige forberedelser slik at til regelverket vil etterleves fra 1. oktober 2024», skrev Finanstilsynet for én måned siden.