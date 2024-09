Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,7 prosent og står i 17.014,73 poeng, mens Dow Jones faller 0,1 prosent til 40.909,39 poeng. S&P 500 faller 0,4 prosent til 5.509,36 poeng.

Oppdatert klokken 20:30: Etter noen timers handel i grønt har oppgangen avtatt, og alle indeksene er i rødt. Dow Jones faller 0,08 prosent, Nasdaq er ned 0,23 prosent mens S&P 500 faller 0,23 prosent.

Aksjemarkedet er oppblåst

«Amerikanske aksjer har vært kjempedyre, kjempelenge, og aksjemarkedet er nå oppblåst», sa Petter Slyngstadli, analysesjef i Norne Securities, til Finansavisen tirsdag.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,784 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, er flat på 20,60.

– September er historisk den dårligste måneden for samleindeksen S&P 500. Mange venter på at noe skal gå galt, så når noe dukker opp som de kan peke på, så blir det ekstra sensitivt, sier DNB-strateg Paul Harper.

Nvidia

Tirsdag stupte Nvidia nesten 10 prosent i ordinær handel på Wall Street, og mistet dermed 279 milliarder dollar i et rekordstort fall i markedsverdi. Etter børsens stengetid meldte Bloomberg at selskapet etterforskes av det amerikanske justisdepartementet for mulig brudd på konkurranselovgivning.

Stevninger er sendt til Nvidia og andre selskaper, opplyser kilder med kjennskap til etterforskningen. Kort tid etter at onsdagens handel tok til falt aksjen ytterligere 2,4 prosent. Det tok imidlertid ikke lang tid før retningen snudde, og i 19:30-tiden stiger aksjen 1,2 prosent. En time senere er oppgangen forduftet, og aksjen er ned 1 prosent

Makro

Den amerikanske handelsbalansen viste et underskudd på 78,8 milliarder dollar i juli, mot et revidert underskudd på 73 milliarder dollar i juni. Ifølge Trading Economics var det ventet et underskudd på 79,0 milliarder dollar.

Antall ledige stillinger i USA (jolts) var 7,673 millioner i juli. Her var det ventet 8,10 millioner ledige stillinger.

Tall fra amerikanske statistikkmyndigheter viser at industriordrene i USA økte med 5,0 prosent på månedsbasis i juli, godt over forventningene på 4,7 prosent.