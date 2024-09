Dette vil påvirke Oslo Børs i dag

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner ned 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [-0,7, 0,1] prosent.

De fleste børsene i Asia- og Stillehavsregionen trekker nedover fredag.

I Tokyo faller Nikkei-indeksen 0,5 prosent til 36.490,23, mens den bredere Topix-indeksen går tilbake 0,8 prosent til 2.598,68.

Ellers i regionen faller large cap-indeksen CSI 300 0,3 prosent i Shanghai, mens Shanghai Composite faller 0,2 prosent. I Hongkong holder børsen stengt etter varsel om supertyfonen Yagi fra det meteorologiske instituttet Hong Kong Observatory. Tyfonen ventes å kunne utløse det kraftigste uværet i området i Sør-Kina på et tiår.

Videre er Kospi-indeksen i Seoul ned 0,9 prosent, mens Sydney-børsen er lyspunktet med en oppgang på 0,4 prosent.

Investorene ser nå frem mot den viktigste av alle jobbrapporter fra USA denne uken; «non-farm payrolls.» Mange hevder til og med at rapporten er «månedens viktigste makrotall».

Konsensus før den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten peker ifølge Trading Economics mot at 160.000 jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren i august. Juli-rapporten viste en sysselsetting på voldsomt svake 114.000.

Olje

Oljeprisen holder seg relativt rolig fredag morgen. Bekymringer om svakere etterspørsel fra USA og Kina, samt en sannsynlig økning fra Libya, legger press på nedsiden, ifølge Reuters.

Siden midnatt er nordsjøoljen brent ned 0,1 prosent til 72,80 dollar pr. fat, mens den amerikanske WTI-oljen stiger rundt 0,4 prosent til 69,22 dollar fatet.

De amerikanske råoljelagrene falt med 6,9 millioner fat i forrige uke til 418,3 millioner. Det viser statistikk fra Det amerikanske energidepartementets statistikkfløy, EIA. På forhånd var det ventet ned med 1,1 millioner fat.

Opec+ meldte i går om å utsette produksjonsøkning med to måneder. Opprinnelig var planen å øke produksjonen med 180.000 fat pr. dag i oktober.

Utsettelsen kommer etter at oljeprisene har falt til de laveste nivåene på ni måneder.

Wall Street

Industritunge Dow Jones falt 0,53 prosent til 40.756,07 poeng. Brede S&P 500 endte ned 0,30 prosent til 5.503,40 poeng, men teknologiindeksen Nasdaq steg 0,25 prosent til 17.127,66 poeng.

Tesla steg markante 4,9 prosent til 230,17 dollar, på nyheten om at selskapet planlegger lansering av selvkjøringssystemer (FSD – Full self-driving) i Europa og Kina tidlig neste år.

Nvidia steg 0,94 prosent til 107,21 dollar. Ellers på AI-fronten falt C3.ai kraftige 8,21 prosent. Abonnementsinntektene skuffet i selskapet regnskapsmessige første kvartal. Inntektene landet inn på 73,5 millioner dollar, mens FactSet-konsensus pekte mot 79,2 millioner dollar.

Frontier Communications endte ned over 9,51 prosent etter at Verizon har varslet oppkjøp av selskapet for 20 milliarder dollar, til en prising under onsdagens sluttkurs. Verizon falt 0,41 prosent.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs endte torsdag på 1.393,79, etter en nedgang på 0,24 prosent.

Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 4,6 milliarder kroner.

Kongsberg Automotive stjal overskriftene etter at investor og milliardær Arne Fredly kjøpte 142,4 millioner aksjer i selskapet til kurs 1,15 kroner, tilsvarende nær 15 prosent av utestående aksjer. Samtidig solgte den største eieren, investeringsfondet Teleios, seg helt ut.

Kongsberg Automotive-kursen endte opp 7,3 prosent på dagens tredje høyeste volum. Aksjen var oppe i over 1,54 kroner på det høyeste.

Ellers på Kongsberg trakk Kongsberg Gruppen torsdag ned 3,1 prosent på dagens nest høyeste volum. Aksjen var i august den mest solgte blant privatinvestorene hos DNB.

Tomra falt 4,6 prosent på sin kapitalmarkedsdag, der selskapet meldte at det utsetter målet om 18 prosent EBITDA-margin med tre år, fra 2027 til 2030.