Oslo Børs åpner ned

Etter snart to og en halv times handel fredag står hovedindeksen i 1.383,67, etter en nedgang på 0,7 prosent. Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 1,1 milliarder kroner.

Månedens viktigste

Toneangivende Europa-børser trekker også ned. Tyske DAX faller over 0,7 prosent etter makrotall som viste et mye større fall enn ventet for industriproduksjonen i juli. Franske CAC 40 og britiske FTSE 100 går begge tilbake 0,5 prosent.

Nervøsiteten rår inn mot dagens arbeidsmarkedsrapport fra USA, etter at torsdagens jobbtall ga blandede signaler. «Non-farm payrolls» – av mange karakterisert som månedens viktigste makrotall – ventes å vise at 160.000 nye jobber ble skapt utenfor USAs jordbrukssektor i august.

Dette vil i så fall være opp fra voldsomt svake 114.000 måneden før.

Futureshandelen på Wall Street peker foreløpig mot 0,4-1,3 prosent nedgang fra start fredag.

Les også Salgsalarmen går på Wall Street Den amerikanske hovedindeksen S&P 500 er opp mer enn seks prosent den siste måneden. Samtidig stiger den såkalte Skew-indeksen kraftig, et klart tegn på at opsjonsinvestorene posisjonerer seg for et realt smell på Wall Street.

Rekordrater utløser rally

Höegh Autoliners stiger nesten 4 prosent på dagens tredje høyeste volum så langt etter august-oppdateringen som viste rekordrater igjen.

DOF Group legger på seg 3 prosent etter at investor Morten Astrup i Finansavisens børsintervju har lansert aksjen som en doblingskandidat.

Tomra revansjerer seg fra skuffelsen på torsdagens kapitalmarkedsdag, og stiger 1,3 prosent til 153 kroner etter at Danske Bank har oppgradert fra selg til hold og høynet kursmålet fra 150 til 160 kroner.

Saga Pure stiger over 2 prosent etter at Øystein Stray Spetalen har kjøpt seg opp. Investoren har samtidig solgt seg kraftig ned i Ayfie, som stuper 27 prosent etter at handelen har kommet i gang. Handelen er for øyeblikket pauset.

Skorstad-favoritt stiger

Endúr er opp nesten 5 prosent etter at datterselskapet Artec Aqua har landet storkontrakt for bygging av smoltanlegg. Videre har Repstad Anlegg, en annen datter av selskapet som er investor Ketil Skorstads desidert største investering på Oslo Børs, landet en kontrakt på 500 millioner kroner med Eiffage.

Den franske entreprenøren har hovedkontrakten for Statens Vegvesen for å bygge en ny strekning av motorveien E18-E39 i Kristiansand (Gartnerløkka – Kolsdalen).