Cannabis-rally på stigende Wall Street

Oppdatert kl. 21.05

En time før mandagens handel stenger på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,64 prosent og står i 16.797,63 poeng, mens Dow Jones stiger 1,08 prosent til 40.781,46 poeng. S&P 500 stiger 0,89 prosent til 5.455,93 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,7 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 11,53 prosent til 19,8.

Nvidia stiger 2,2 prosent, etter å ha falt over fire prosent i fredagens handel.

Tesla stiger 2,58 prosent, Netflix stiger 1,29 prosent, mens Apple, som mandag kveld annonserte nye iPhone 16, faller 1,12 prosent. Meta stiger 0,83 prosent.

Ellers stiger krypto mye. Bitcoin er opp 4,25 prosent til 56.651 dollar, og Ethereum er opp 2,52 prosent til 2.332,52 dollar. Den amerikanske WTI-oljen er opp 1,66 prosent til 68,8 dollar fatet. November-kontrakten for nordsjøoljen Brent stiger 0,13 prosent til 71,93 dollar fatet.

Cannabis-rally

Republikanernes presidentkandidat Donald Trump utløste mandag en oppgang i cannabisaksjer etter at han signaliserte at han er på linje med Biden-administrasjonen om å senke den føderale klassifiseringen av cannabis til et mindre restriktivt nivå, melder Marketwatch.

Trump sa sent søndag på sin plattform Truth Social at han støtter en folkeavstemning i Florida for å tillate voksne over 21 år å bruke cannabis, og at han også støtter å flytte cannabis til Schedule III under den amerikanske loven om kontrollerte stoffer. Cannabis er for tiden oppført som et Schedule I-stoff, samme kategori som LSD og heroin.

Canopy Growth Corp. stiger 12,3 prosent, Tilray Brands 6,48 prosent og Trulieve Cannabis Corp. stiger 11,6 prosent. Curaleaf Holdings stiger 10,9 prosent, og Ayr Wellness stiger 10 prosent.

Makro

«Svake Non Farm Payrolls-tall skremte investorene på Wall Street fredag, noe som førte til et kraftig fall i børsindeksene. Gitt at den amerikanske økonomien balanserer på en knivsegg med hensyn til underliggende vekst, er svake makrotall dårlig nytt», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Fredag falt New York-børsen markant etter offentliggjøringen av nye jobbtall. «Månedens viktigste tall», viste at det ble skapt 142.000 jobber utenfor landbrukssektoren i USA i august, mens det på forhånd var ventet 160.000. Arbeidsledigheten endte på 4,2 prosent, hvilket var i tråd med forventningene. Ved forrige måling var arbeidsledigheten på 4,3 prosent.

Samlet sett er det Handelsbankens forventning at Fed ikke vil overreagere på makrotallene som har blitt offentliggjort den siste tiden, og økonomene venter stadig et enkelt rentekutt ved det kommende rentemøtet. Samtidig understrekes det at renteforventningene trakk betydelig ned sist uke, og nå prises det inn fire og et halvt rentekutt ved de neste tre rentemøtene.

«Det betyr at markedet priser inn en risiko for at det kan komme negative overraskelser som vil kunne tvinge frem et større rentekutt», skriver Handelsbanken.

Neste rentemøte i Fed er 18. september.