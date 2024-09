Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,2 prosent og står i 17.060,33 poeng, mens Dow Jones faller 0,5 prosent til 40.536,35 poeng. S&P 500 faller 0,1 prosent til 5.490,69 poeng.

Oppdatert klokken 20:00: Dow Jones faller 0,3 prosent, S&P 500 henter seg inn igjen og stiger nær 0,3 prosent mens teknologitunge Nasdaq bykser opp til 1,1 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,67 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 3,6 prosent til 18,40.

Trump-aksje raser

Trump Media & Technology-aksjen startet dagen med et stup på 18 prosent, før den hentet seg noe inn igjen. Aksjen er ned nær 13 prosent klokken 20 norsk tid onsdag.

Donald Trump er majoritetseier i selskapet Trump Media & Technology, som ble børsnotert tidligere i år. Selskapet eier det sosiale mediet Truth Social.

Aksjefallet skjer etter nattens debatt i Pennsylvania, der de to presidentkandidatene argumenterte kraftfullt.

Tippemarkedet viser en stadig større sjanse for Harris-seier etter debatten.

«Kamala Harris vant klart i debatten mot Donald Trump. Ikke fordi hun argumenterte kraftfullt for en politisk visjon, men fordi hun lokket Trump til å grave seg ned i fortidens personlige klagemål. Dette agnet sluker Trump hver eneste gang, og dermed slipper Harris å forsvare sine politiske standpunkter. Dersom Harris vinner presidentvalget, vil det skyldes Trumps mangel på forberedelse og disiplin», skriver The Wall Street Journal.

En CNN-måling viser også at flertallet mener Harris «vant» nattens debatt, skriver VG.

– Det du ser i tippemarkedet er folk som sier at hun vant debatten, kanskje hun går opp et par prosentpoeng på meningsmålingene, og det er derfor Trump-aksjen er ned, sier Matthew Tuttle, investeringsdirektør i Tuttle Capital Management, til Bloomberg.

Bloomberg skriver videre at aksjekursen i stor grad svinger likt med oddsen for at Trump skal bli valgt som president.

JPMorgan Chase

Tirsdag falt JPMorgan Chase-aksjen over fem prosent da direktør Daniel Pinto fortalte analytikere på en finanskonferanse at forventningene til selskapets netto renteinntekter i 2025 var for høye. Onsdag falt aksjen, men har hentet seg inn igjen i løpet av handelstimene nå ned 0,1 prosent.

Inflasjon

Inflasjonen i USA i august var på 0,2 prosent på månedsbasis og 2,5 prosent på årsbasis, viser ferske tall fra U.S. Bureau of Labor Statistics onsdag. Ifølge Trading Economics var det ventet en prisvekst på 0,2 prosent på månedsbasis og 2,6 prosent på årsbasis.

Kjerneinflasjonen, som ekskluderer volatile komponenter som mat og energi, kom inn på 0,3 prosent på månedsbasis og 3,2 prosent på årsbasis i august, mot henholdsvis 0,2 og 3,2 prosent i juli. Her pekte konsensus mot ingen endring, verken på månedsbasis eller på årsbasis.