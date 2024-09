Dette vil påvirke Oslo Børs – torsdag

Analytiker Roger Berntsen i Nordnet skriver i sin morgenrapport torsdag at han venter at børsen vil åpne opp 1,6 prosent , eller innenfor intervallet [1,2, 2,0] prosent.

De asiatiske aksjemarkedene stiger for det meste torsdag, der japanske Nikkei 225 stiger 3,2 prosent og den bredere Topix-indeksen er opp 2,3 prosent.

Japans produsentprisindeks (PPI) 2,5 prosent på årsbasis i august, mindre enn analytikernes estimater på 2,8 prosent og ned fra 3 prosent i juli.

De asiatiske halvledergigantene steg kraftig etter at Nvidias adm. direktør Jensen Huang la frem et sannsynlig case for fremtidig etterspørsel etter AI-chips, skriver CNBC. Taiwanske TSMC ligger for eksempel opp 5,0 prosent.

Under en teknologikonferanse i San Francisco uttalte Nvidia-sjef Jensen Huang onsdag at det begrensede tilbudet på selskapets produkter har ført til frustrasjon blant enkelte kunder.

– Etterspørselen er enorm, og alle ønsker å være først og best. Vi har sannsynligvis mer emosjonelle kunder nå enn før. Det er forståelig, situasjonen er presset. Vi gjør vårt beste, sa han ifølge Bloomberg.



Ellers stiger det japanske detaljhandelskonsernet Seven & i Holdings 3,5 prosent etter at Bloomberg rapporterte at Alimentation Couche-Tard vurderer å øke budet på selskapet. Rapporten bemerket imidlertid at Couche-Tard vil måtte komme med et langt mer attraktivt tilbud enn det opprinnelige oppkjøpsforslaget på 39 milliarder dollar.

Oljeprisen

I 7-tiden torsdag morgen omsettes et fat nordsjøolje (Brent spot) for 71,10 dollar pr. fat, opp vel 0,6 prosent.

«Både WTI og Brent ser ut til å ha funnet et visst fotfeste med bekymringene om forstyrrelser i oljeforsyningene i USA. Regionen står for omtrent 15 prosent oljeproduksjonen i USA og eventuelle forstyrrelser i produksjonen vil sannsynligvis stramme inn forsyningene på kort sikt», sier analytiker Priyanka Sachdeva i Phillip Nova til Reuters.

Wall Street

Wall Street gjorde et sterkt comeback etter det brede børsfallet utløst av inflasjonstallene i starten av handelsdagen, og avsluttet ukens tredje handelsdag med positive resultater på tvers av alle indekser.

Trump Media & Technology-aksjen startet dagen med et stup på 18 prosent, før den hentet seg noe inn igjen. Aksjen endte ned over 10 prosent ved børsens stengetid.

Aksjefallet kom etter nattens debatt mellom Trump og Harris i Pennsylvania, der kandidatene argumenterte kraftfullt.

En CNN-måling viser at flertallet mener Harris vant nattens debatt.

Oslo Børs

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,2 prosent på 1.381,37 poeng.

Equinor steg 0,1 prosent til 264,35 kroner, Aker BP gikk opp 0,5 prosent til 224,90 kroner mens Vår Energi klatret 0,9 prosent til 32,56 kroner.

Okea har tildelt Archer en femårig borekontrakt på Brage-feltet. I en børsmelding fremgår det at kontraktssummen er på 850 millioner kroner. I tillegg følger en opsjon på ytterligere to år. Aksjen klatret 8,0 prosent til 21,40 kroner.

De største eierne i Vow , oppkjøpstoppene Bård Ingerø og Narve Reiten, er tvunget til å selge nesten hele beholdningen av aksjer for 75 millioner kroner til DNB. Nå vurderer storbanken ulike strategiske alternativer.

Tirsdag solgte Øystein Stray Spetalens Ferncliff TIH seg helt ut av Dolphin Drilling. Spetalen er dog på langt nær ute av selskapet, da han fortsatt sitter som nest største eier gjennom S.D. Standard ETC. Aksjen falt 11,3 prosent til 3,43 kroner.

