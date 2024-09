Bred oppgang på Wall Street: Trump-aksje fikk juling etter gårsdagens debatt og falt over 10 prosent

Bloomberg skriver videre at aksjekursen i stor grad svinger likt med oddsen for at Trump skal bli valgt som president.

Tek-fest på børsen

Den teknologitunge Nasdaq-indeksen ledet oppturen på Wall Street og steg over to prosent onsdag.

Flere av de store teknologikjempene steg kraftig onsdag, med Nvidia i spissen. Databrikke-produsenten steg hele åtte prosent.

Under en teknologikonferanse i San Francisco uttalte Nvidia-sjef Jensen Huang onsdag at det begrensede tilbudet på selskapets produkter har ført til frustrasjon blant enkelte kunder.

– Etterspørselen er enorm, og alle ønsker å være først og best. Vi har sannsynligvis mer emosjonelle kunder nå enn før. Det er forståelig, situasjonen er presset. Vi gjør vårt beste, sa han ifølge Bloomberg.

Inflasjon

Inflasjonen i USA i august var på 0,2 prosent på månedsbasis og 2,5 prosent på årsbasis, viser ferske tall fra U.S. Bureau of Labor Statistics onsdag. Ifølge Trading Economics var det ventet en prisvekst på 0,2 prosent på månedsbasis og 2,6 prosent på årsbasis.

Kjerneinflasjonen, som ekskluderer volatile komponenter som mat og energi, kom inn på 0,3 prosent på månedsbasis og 3,2 prosent på årsbasis i august, mot henholdsvis 0,2 og 3,2 prosent i juli. Her pekte konsensus mot ingen endring, verken på månedsbasis eller på årsbasis.

Dette er den største økningen på fire måneder, skriver Bloomberg.

– De sterkere inflasjonstallene gjør det vanskeligere for sentralbanksjef Jerome Powell å gjennomføre et rentekutt på 0,5 prosentpoeng i september, sier Krishna Guha hos rådgivningsselskapet Evercore, til Bloomberg.

Oljeprisens stup er urovekkende

Onsdag ettermiddag omsettes et fat nordsjøolje for 70,39 dollar, opp 1,05 prosent, mens WTI-oljen omsettes for 67,14 dollar, opp 2,08 prosent.

Bekymringer rundt tilstanden i Kinas økonomi har sendt oljeprisen i fritt fall, og denne uken falt den gjennom 70 dollar fatet, som av mange er blitt ansett som et støttenivå.



Tor Svelland i det råvarefokuserte hedgefondet Svelland Capital deler ikke frykten for at verdens største oljeimportør skal falle sammen. Han mener mye av prisfallet skyldes veddemål fra store fond.

– Det har vært mye negativitet fra finansielle aktører i papirmarkedet. Store fond veddet på kursfall og satte shortposisjoner da oljeprisen stod mellom 84 og 87 dollar fatet, så har trendfondene fulgt etter. Det fysiske markedet har ikke svekket seg like mye, sier han.

Det er ting som tyder på at oljeprisen vil ligge på dagens nivå, men bevegelser det seneste døgnet uroer ham.

– Det var urovekkende at oljeprisen falt rett gjennom 70 dollar i går. I dag er prisen litt opp. Mitt worst case scenario er midten eller høyt på 60-tallet, sier Svelland.