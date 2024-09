Saken oppdateres utover dagen.

Hovedindeksen på Oslo Børs stiger 1,3 prosent fra start torsdag morgen.

Ultimovacs meldte før børsåpning at selskapet stanser pasientrekruttering til Lungvac-undersøkelsen som undersøker UV1 kombinert med sjekkpunkthemmerterapi ved ikke-småcellet lungekreft. Beslutningen ble ifølge selskapet drevet av en svært langsom rekruttering i studien, som først og fremst skyldes nye behandlingstilbud tilgjengelig for NSCLC-pasienter. Aksjen faller 22 prosent til 1,89 kroner etter et kvarters handel.

Otovo faller 7,9 prosent til 0,97 kroner. Tirsdag annonserte selskapet kostnadskutt på over 200 millioner kroner . Det betyr imidlertid ikke at selskapet blir lønnsomt, erkjente toppsjefen onsdag ettermiddag.

Vow -sjefen tvangsselger aksjer for tredje dag på rad. Henrik Badin, adm. direktør i Vow, har via investeringsselskapet Badin Invest Limited solgt 2,3 millioner aksjer i selskapet onsdag. Tidligere denne uken, på både mandag og tirsdag, solgte Badin også aksjer i Vow. Aksjen stiger 2,3 prosent til 2,62 kroner torsdag morgen.

Boligriggen «Safe Concordia» er tildelt en ny forlengelse av en avtale i den amerikanske delen av Mexicogulfen, meldte boligriggselskapet Prosafe etter børsslutt onsdag. Aksjen åpner ned 1,7 prosent til 29 kroner.

Styret i SpareBank 1 SR-Bank har ansatt Inge Reinertsen som ny konsernsjef, opplyser selskapet torsdag morgen. Han blir også konsernsjef i nye SpareBank 1 Sør-Norge fra 1. oktober. Aksjen åpner opp 0,8 prosent til 131,20 kroner.

Borgestad meldte etter børsens stengetid i går at investeringsselskapet har mottatt en stevning fra Finanstilsynet etter at det er avdekket flere svakheter og feil i selskapets regnskap for tredje kvartal. Aksjen åpner flatt torsdag.

Selskapet skal blant annet ha klassifisert kostnader feil, noe som har ført til misvisende rapporter. Videre er det påpekt svakheter i verdsettelsen av selskapets investeringseiendommer i Polen, hvor Finanstilsynet mener at reglene for måling av bruksverdi ikke er blitt fulgt. Borgestad har anerkjent feilene og er enig med Finanstilsynet om å forbedre rapporteringen fremover.

Oljeprisen

Ved børsåpning torsdag omsettes et fat nordsjøolje (Brent spot) for 71,34 dollar, opp om lag én prosent. Oljekontrakten med termin i november omsettes for 71,33 dollar, også opp én prosent.