Hva gjør man som shippinginvestor når markedet dabber av fra toppen? Spør du Magnus Halvorsen er svaret å pøse millioner inn i bank. Han var med å bygge opp 2020 Bulkers sammen med Tor Olav Trøim, og sitter i dag som styreleder for tørrbulkrederiet.

Satsingen har vært svært lønnsom for Halvorsen, som i tillegg har tjent gode penger de siste årene på å investere selv på børsen. Dermed har han kunnet ta ut rundt 175 millioner kroner i utbytter de fem seneste årene fra sitt investeringsselskap MH Capital etter store overskudd.

Halvorsens børsinvesteringer har stort sett dreid seg om oljeservice og shipping, og han gjorde blant annet en svært godt timet aksjekjøp i PGS da seismikkselskapet lå med brukket rygg tilbake i 2021. Nå har han imidlertid kjøpt bankaksjer for flere titalls millioner.

Ifølge Finansavisens Bjellesautjeneste har Halvorsen kjøpt 150.000 aksjer i storbanken DNB, en eierpost som fredag var verdt over 32 millioner kroner.

Dermed følger Halvorsen etter John Fredriksen, men han har eid sine DNB-aksjer lenge. En annen privatinvestor som har store verdier i DNB er øyelege og børsmilliarder Ole Morten Halvorsen, som eier aksjer for 412 millioner via sitt investeringsselskap OM Holding.

Aksjeportefølje MH Capital Aksje Verdi i Mill.kr 2020 Bulkers 284 Seabird 50,6 Prosafe 47,8 AMSC 37,3 Solstad Offshore 35,3 DNB 32,4 Himalaya Shipping 26,7 Northern Ocean 6,3 Norse Atlantic 4 Mybank 3,1 00Nation 1,5 Ayfie 0,1

529,1 Holdings

Press på marginene

De to seneste årene har DNB-aksjen vært en svært god investering, men ser man på utviklingen i gjennom året er den relativt flat, med en liten nedgang på 0,75 prosent.

Banken har tjent godt på økte renter de siste årene, men kombinasjonen av fallende utlånsvekst, ingen ytterligere renteøkninger fra DNB, og en lønnsvekst som tar seg opp, har dette gjort analytikerne mer lunkne til aksjen.

Det er tydelig at ledelsen i DNB også har tatt innover seg at det står overfor en fremtid med press på marginene. Tidligere i uken ble det kjent at banken vil kutte 500 årsverk over det neste halvåret.

«Nedbemanning er ikke noe vi tar lett på, og vi forstår at dette skaper usikkerhet blant våre ansatte. Derfor vil vi legge vekt på å sikre en ryddig prosess og god dialog med dem som blir berørt og de tillitsvalgte», sa DNB-sjef Kjerstin Braathen i en kommentar.

DNB så en økning i netto renteinntekter fra 15,2 til 15,8 milliarder kroner i andre kvartal. Samtidig økte driftskostnadene med 422 millioner kroner fra samme periode i fjor, hovedsakelig drevet av økte personellkostnader og IT-utgifter.'

Bankanalytiker Magnus Vie Sundal i Borea Asset Management har påpekt at bankene har økte inntektene betydelig, men det har også kostnader, slik at inntektene ventes å flate ut fremover.

«Kostnader svinger jo generelt mindre og har vært et økende fokus blant investorer den siste tiden. Med lav kredittvekst og litt press på marginer, blir det jo viktigere å snu alle steiner, sa Sundal til Finansavisen i forbindelse med DNBs kostnadskutt.