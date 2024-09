Av sjefstrateg Christian Lie, Formue

Det er noen valg i livet man ikke bør ta for lett på. Ikke for å rangere pengeplasseringer i livets store behovspyramide, men valg av hedgefond er noe som krever konsentrasjon. I dag forsøker jeg å forklare hva hedgefond er og ikke er, litt om hva de kan bidra med og hvorfor det kan være lurt å navigere i dette universet sammen med en god rådgiver.

De vanlige fondene først

Aksje- og rentefond er godt kjent for de fleste. Fondene styres av en forvalter som kjøper aksjer eller rentepapirer som man tror vil gi hyggelig avkastning. Ofte beholder forvalteren verdipapirene over en lengre periode. Mens det meste av avkastningen i et aksjefond vil skapes ved at aksjemarkedet generelt stiger, vil utviklingen i et rentefond i stor grad henge sammen med det generelle rentenivået i økonomien. Det er vanlig at innholdet i aksje- og rentefond ligner på sammensetningen av markedet de investerer i.

Slike fond har dermed ganske forutsigbare egenskaper for avkastning og risiko. Informasjon om fondenes innhold er lett tilgjengelig, og man kan følge utviklingen fra dag til dag.

Hedgefond har frie tøyler

Hedgefond har langt færre begrensninger i hva de kan investere i, hva som er målsetningen for avkastning og risiko, samt hvilke og hvor mange strategier som benyttes. I motsetning til vanlige verdipapirfond, kan hedgefond like godt være posisjonert for å tjene penger på at en investering faller i verdi, som at den skal stige.

Hvordan tjene penger på at noe faller i verdi? Jo, eksempelvis ved å låne en aksje og selge den i markedet nå, for deretter å vente til kursen faller. Da kan investoren kjøpe aksjen tilbake til en lavere pris, innkassere differansen og levere verdipapiret tilbake.

Illustrasjon: Formue

Hedgefond er ingen egen aktiva-klasse, men en investeringsform. Hedgefond kan investere i aksjer, obligasjoner, råvarer, valutaer og i spesialiserte områder som karbonkvoter, rettigheter til film- og tv eller finansiering av juridiske søksmål! Hedgefond har de siste årene også beveget seg stadig mer inn i private markeder, som private equity, private credit/gjeld, eiendom og infrastruktur.