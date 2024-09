Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Oslo Børs stod ved børsslutt i 1.407,41 poeng, opp 0,9 prosent. Hovedindeksen fikk med det en oppgang på 1,7 prosent denne uken.

Kjos-familiens kryptobørs Norwegian Block Exchange (NBX) falt 27,4 prosent til 0,45 kroner. NBX meldte tidligere i dag at de har ansatt Nicolai Lunde som ny finansdirektør. Lunde har erfaring fra Kistefos og som analysesjef i Bank Norwegian.

På listen over de mest omsatte aksjene steg Aker Carbon Capture 7,0 prosent til 6,09 kroner. Ellers bidro tungvekterne Yara og DNB til oppgang, som steg henholdsvis 2,8 og 0,9 prosent. Yara annonserte i dag markedsprisene for tredje kvartal og oppjusterte guidingen for gasskostnader.

Les hele børsoppdateringen her.

Dette skjer i dag:

Makro:

Norge: Handelsbalanse august, kl. 08.00

Norge: Norges Bank månedsbalanse august, kl. 10.00

Italia: Inflasjon august endelig, kl. 10.00

Italia: Handelsbalanse juli, kl. 11.00

ØMU: Handelsbalanse juli, kl. 11.00

ØMU: Arbeidskostnader 2. kv., kl. 11.00

ØMU: Lønnsvekst 2. kv., kl. 11.00

USA: NY Empire State Manufacturing-indeks september, kl. 14.30

Annet:

BlueNord: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 12.00

Black Sea Property: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 14.00

Ekskl. utbytte:

Himalaya Shipping, NorAm Drilling

Ordinær generalforsamling:

Refuels