Dette skjer i dag – torsdag

Petter Olsen er slått personlig konkurs. For nesten 30 år siden tronet han øverst på listen over Norges 400 rikeste - i år er den 76 år gamle rederarvingen helt ute av det gode selskap.

I nesten ett år har Olsen kjempet for å få finansene sine lappet sammen på kreditorenes nåde. Samlede krav var på nesten 780 millioner kroner. Det var Skatteetaten, gjennom sitt krav på 236 millioner, som slo Olsen konkurs.

Robert Næss slakter både styret og ledelsen i NRC Group etter NRCs enorme nedskrivninger i andre kvartal og påfølgende emisjon.

Næss er investeringsdirektør i Nordea, en av de største aksjonærene i NRC. Han synes det virker som at styret valgte en for lett løsning, der aksjonærene må ta hele regningen. Det naturlige ville vært å legge press på både långiverne og Bane Nor, mener Næss.

Det internasjonale pengefondet IMF advarer om at verdens statsgjeld vokser for raskt. IMF-direktør Gita Gopinath maner til å kutte utgiftene nå som rentene synker.

Hun mener dette er kritisk for å sikre at regjeringene vil ha nødvendige ressurser til å investere i strukturell omstilling, inkludert klimaendringene, og for å kunne bekjempe kommende kriser.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, som innfører makspris på drosjer. For drosjer som praies på gaten eller på holdeplass gjelder en makspris på 16,70 kroner pr. kilometer. Det er selvfølgelig tullball.

Er maksprisene funnet på under Samferdselsdepartementets julebord? Nygård selv skjønner neppe noe. Han fraktes jo rundt i en elegant, sort regjeringsbil, skriver Hegnar.

