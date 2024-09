Dette skjer i dag – fredag

En riktig god morgen, dette er Morgenkaffen med Finansavisen fredag 20. september



Superduoen Øivind Horpestad og Kristian Lundkvist skulle kuppe NRC Group.

Etter å ha tatt selskapet på børs har de prøvd på comeback to ganger. Nå tegnet de seg for 70 millioner kroner og ville ha 30 prosent i NRC-emisjonen, men ble avvist av styret. For andre gang. I stedet ville styret ha Christen Sveaas inn i manesjen.

---

Færder kommune må ut med 2,8 millioner kroner i erstatning til selgerne av en eiendom på Tjøme etter boplikt-virvar. Selgerne fikk først 27,3 millioner for eiendommen, men da et vedtak om omregulering til fritidseiendom ble trukket tilbake, måtte den selges på nytt.

Da fikk de bare 23,5 millioner kroner. Den nye kjøperen fikk derimot eiendommen godkjent som fritidsbolig uten boplikt, og da gikk selgerne til sak med et krav på 6 millioner. Saken er nå løst med et forlik, der Færder kommune betaler 2,8 millioner kroner til selgerne.

---

REC Silicon steg hele 30 prosent på Oslo Børs torsdag på en ny silangassavtale med en batteriprodusent. Jonas Fremming, analytiker i SpareBank 1 Markets, tviler på at REC har nok cash til avtalen, og estimerer et kapitalbehov på 50 millioner dollar. Det tilsvarer over en halv milliard kroner.

Pareto-analytiker Gard Aarvik mener det er forståelig at REC-aksjen reagerte positivt, men setter spørsmålstegn ved den kraftige oppgangen.

---

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Petter Olsens ruin. Forklaringen ligger ikke i for lite arv, men i en katastrofal feilinvestering i Hvitsten.

Han kjøpte Ramme Gård i Hvitsten, hvor han skulle bli økobonde, men utvidet planene til eget museum, hotell, kafé og utendørs teaterscene. Den investeringen skal ha kostet mer enn 1 milliard kroner. Det blir ikke stort nok salg av museumsbilletter, hotellovernattinger og boller til å forsvare en slik pengebruk. Det blir penger ut av vinduet, skriver Hegnar.